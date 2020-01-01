خوفًا من وسائل الإعلام .. سواريز وميسي وألبا يهربون إلى حدود فرنسا

لاعبو برشلونة سوف يستمتعون بالعطلة بعيدًا عن وسائل الإعلام

كشفت تقارير صحفية أنّ ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا، نجوم برشلونة، قرروا تغيير مكان قضاء العطلة خلال الصيف الحالي وذلك تجنبًا لمطاردة وسائل الإعلام لهم.

برشلونة ودّع دوري أبطال أوروبا بأسوأ صورة ممكن بعد الهزيمة 8-2 من بايرن ميونخ في ربع النهائي.

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التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ النادي الكتالوني يبحث عن القيام بالعديد من التغييرات والتخلي عن عدد كبير من اللاعبين لحل أزمة الفريق.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ ميسي وسواريز وألبا لن يتواجدوا في ساحل إبيزا خلال الصيف الجاري، ولكنهم سوف يتواجدون في بلدة تسمى بيرينيه أو البرانس بالقرب من الحدود الفرنسية والتي تجعلهم أبعد ما يكون عن وسائل الإعلام.

وأكدت الصحيفة أنّ سواريز وألبا بين المعرضين للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الجاري، خاصة المهاجم الأورجوائي صاحب الـ33 عامًا والذي كان أحد أسوأ اللاعبين في مباراة بايرن ميونخ رغم تسجيله هدفًا.

كما أنّ هناك اهتمام من أندية في الدوري القطري وأخرى في أمريكا بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، مما قد يجعله من أوائل الراحلين.

جدير بالذكر أنّ ألبا جدد عقده العام الماضي لينتهي في 2024 إلا أنّ البلوجرانا تعاقد مع جونيور فيربو ليكون خليفته في مركز الظهير.