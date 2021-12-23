خوفًا من مصير أجويرو.. لقاحات كورونا تثير الذعر في الدوري الإنجليزي

تسري أقاويل في كرة القدم الإنجليزية بأن لاعبي "البريميرليج" قلقون من أن مشاكل القلب الأخيرة التي تعرض لها عدد من اللاعبين هي نتيجة محتملة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وخلال الآونة الأخيرة، ظهرت عدد من الحوادث البارزة التي شهدت تعرض لاعبين لمشاكل في القلب على أرض الملعب، بما في ذلك كريستيان إريكسن الذي انهار بسبب سكتة قلبية في أمم أوروبا، والأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي أُجبر على الاعتزال بعد تشخيص إصابته باضطراب في ضربات القلب.

وجاءت الإصابات المتلاحقة بالأزمة القلبية لتثير المخاوف حول ارتباط فيروس كورونا ولقاحاته بتلك الإصابات.

ما هي مخاوف اللاعبين في إنجلترا؟

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت أن الأحداث الأخيرة "أثارت الشكوك" بين بعض اللاعبين حول وجود صلة بين اللقاح والحالات الأخيرة لبعض اللاعبين.

يُقال إن الطاقم الطبي في بعض الأندية يعتقد أن الشك قد تزايد بسبب حديث بعض اللاعبين السابقين، بما في ذلك مات لو تيسيي وتريفور سينكلير، الذين تساءلا عما إذا كانت مشاكل القلب الأخيرة لبعض اللاعبين نتيجة محتملة لتلقي التطعيم.

لو تيسيي أسطورة ساوثامبتون دعا إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كان اللقاح قد ساهم في زيادة عدد اللاعبين الذين عانوا من مشاكل في القلب.

كما نشر سينكلير تغريدة طالب فيها بتوضيح مدى ارتباط الأزمات القلبية الأخيرة بلقاحات فيروس كورونا.

لكن جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي قال حسب "رويترز" إن إريكسن لم يكن قد تلقى لقاح فيروس كورونا حين انهار مع الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020.

ما هو عدد اللاعبين الذين تلقوا التطعيم في إنجلترا؟

رابطة الدوري الإنجليزي أكدت أن 84% من اللاعبين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، بينما تلقى 77% من اللاعبين جرعتين وتم تصنيفهم على أنهم ملقحين بالكامل.

يشير هذا الرقم إلى أن 16% من نجوم الدوري الإنجليزي، حوالي 100 لاعب، لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى.

وفي المجمل، تلقى 92% من اللاعبين والموظفين جرعة واحدة أو جرعتين أو ثلاث جرعات، ومع ذلك فإن هذه الأرقام تبدو باهتة مقارنة بأرقام الدوريات الكبرى في أوروبا.

وكشفت رابطة الدوري الألماني عن تطعيم 94% من اللاعبين والموظفين، حين بلغ معدل التطعيم في إيطاليا نسبة 98%.

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