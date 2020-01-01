خوفًا من كورونا .. جورجينا رودريجيز تعود لمدريد رفقة أبناء كريستيانو رونالدو

عارضة الأزياء الإسبانية تعود لمدينة مدريد رفقة أبناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خوفًا من فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عادت لمدينة مدريد رفقة أبناء لاعب يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفتي "ماج" و"أولا" حيث أكدت الأنباء أن جورجينا قد تركت مدينة تورينيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت التقارير أن جوريجينا اصطحبت كريستيانو جونيور النجل الأكبر للنجم البرتغالي والتوأم إيفا وماتيو بالإضافة لألينا الطفلة التي حملت بها من لاعب يوفنتوس.

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وكانت جورجينا قد تلقت الكثير من النقد لاحقًا بسبب حضورها أسبوع الموضة في مدينة ميلانو التي تعاني من تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا، رفقة كريستيانو جونيور.

وذكرت الأنباء أن بقاء جورجينا في مدينة مدريد من عدمه غير معروف بعد، لكنها على الأرجح قد عادت لهناك بصفة شبه دائمة بسبب تفشي الفيروس الخطير.

ولم توضح الصحيفة موقف النجم البرتغالي من الرحلة الأخيرة لمدريد، لكنها رجحت بقائه في مدينة تورينو رفقة فريقه يوفنتوس.

جدير بالذكر أن يوفنتوس لديه ارتباط في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل على ملعبه ووسط جماهيره، وهي المباراة التي سيتم منع أي شخص من خارج أقليم بييمونتي من حضورها.