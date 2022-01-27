خوفًا من فشل صفقة تاجليافيكو.. برشلونة يفاوض نجمًا جديدًا!

وضع مسؤولو برشلونة أعينهم نصب التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال الميركاتو الشتوي، واسم نيكولاس تاجليافيكو من أياكس هو الأوفر حظًا.

ولكن في ظل وجود ضبابية حول إمكانية وصول الدولي الأرجنتيني لكامب نو، بدأ المسؤولون الكتلان في التفكير بخيارات أخرى لتعويض جوردي ألبا.

هذا ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي كشفت عن اهتمام برشلونة بالظهير الأيسر لبنفيكا أليخاندرو جريمالدو.

ما يُميز جريمالدو عن تاجليافيكو أنه أحد أبناء أكاديمية لا ماسيا، بجانب اكتسابه لخبرة كبيرة مع بنفيكا ظهر بمستوياته المميزة في الفترة الأخيرة.

هذا إلى جانب أن اللاعب أرجأ تجديد عقده مع بنفيكا، والذي ينتهي في صيف 2023 أملًا في أن يعود إلى جنبات برشلونة مرة أخرى.

بنفيكا لن يمانع أن يتخلى عن صاحب الـ26 عامًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم شرط أن يتضمن عقده بندًا للشراء الإجباري بالصيف المقبل.

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تظل في النهاية الخطة الأساسية لبرشلونة هي التعاقد مع تاجليافيكو، لكن الصعوبات الممثلة في موقف أياكس من ترك اللاعب فرضت على البرسا التحرك في اتجاه آخر.

وكان برشلونة قد حاول إغراء أياكس من خلال تضمين أليخاندرو بالدي في صفقة تاجليافيكو، حتى يضمن النادي الهولندي وجود بديل لدالي بليند إن رحل الأرجنتيني.

كما من الجدير بالذكر أن تاجليافيكو البالغ من العمر 29 عامًا يمتلك عرضًا من نابولي بقيمة 7 ملايين يورو، لكن رغبته الأساسية هي الانضمام للبرسا ولا شيء غيره.