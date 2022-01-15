خوفاً من "طبيخها" .. صديقة فالفيردي تكشف دورها في انتصار الكلاسيكو!

شهدت الأيام الماضية الكثير من اللحظات الممتعة التي شاركتها مينا بونينو، صديقة فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد ودورها لتحفيز زوجها للتسجيل في شباك برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حقق فوز مثير للغاية على حساب برشلونة بنتيجة 3-2 في كلاسيكو ممتع في السعودية الذي أقيم على ستاد “الملك فهد الدولي” يوم الأربعاء الماضي.

فالفيردي سجل الهدف الثالث والحاسم للفريق في شباك النادي الكتالوني ليتأهل الفريق إلى النهائي ويضرب موعدًا مع أتلتيك بيلباو غدًا الأحد.

ماذا شاركت صديقة فالفيردي؟

في البداية وبعد انتهاء المباراة، كتبت بونينو عبر حسابها في "تويتر" مازحة: "الشخص الذي يحفز بشكل جيد هو أنا. لذلك أشكرونني"، وأرفقتها بصورة لمحادثة مع زوجها قبل مواجهة الفريق الملكي وغريمه الكتالوني، تقول فيها: "إذا لم تسجل هدفًا عندما تدخل منطقة الجزاء، سأطرد الطباخ، وسنأكل الطعام الذي سأعده بنفسي، لذلك، فكر في الأمر".

La que motivo bien soy yo así que ME VAN AGRADECIENDO EH. pic.twitter.com/9JAZhMTOmv — Mina Bonino (@Minabonino) January 12, 2022

الأمر لقى الكثير من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم بونينو بمشاركة مقطع فيديو لها أثناء احتفالها بهدف صديقها من المنزل، حيث قلدته وخلعت قميصها مثله لحظة تسجيله الهدف، وبدأت تقفز فرحًا وتلوح بالقميص بشكل جنوني، في لقطة طريفة وعفوية.

ما هو وضع ريال مدريد بعد المباراة؟



بعد هذه المباراة تمكن ريال مدريد من التغلب على نظيره برشلونة للمباراة الخامسة تواليًا في كل البطولات، بعد 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، علمًا بأن آخر هزيمة تلقاها الفريق الملكي في الكلاسيكو ترجع إلى مارس 2019.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني غدا الأحد، مع أتلتيك بيلباو الذي تغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

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