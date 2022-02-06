خوفًا من تكرار تجربة الكاميرون .. ساحل العاج تطمئن الجميع على الاستعداد لأمم إفريقيا

تختتم مساء الأحد النسخة رقم 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، بإقامة المباراة النهائية بين مصر والسنغال، وبعد قرابة 18 شهرًا تعود البطولة بالنسخة 34 المنتظر أن تستضيفها ساحل العاج.

النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ستقام رسميًا في صيف 2023، وتحديدًا بين الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو من العام المقبل.

وبالنظر إلى كثرة الانتقادات التي واجهتها الكاميرون خلال تنظيم البطولة الحالية، فإن التساؤلات ارتفعت بشكل كبير حول قدرة ساحل العاج على تنظيم النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

ما مدى جاهزية ساحل العاج لاستضافة كأس أمم إفريقيا؟

فرانسوا ألبرت أميشيا، رئيس اللجنة المنظمة للنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا، أراد أن يبعث رسالة يطمئن بها الجماهير.

وقال أميشيا في تصريحات نقلتها شبكة "rmc sport" الفرنسية: "جاري تجديد الملاعب، وسنكون جاهزين، جودة الملاعب ستكون عالية، رئيس البلاد يضغط علينا للعمل فقط على أعلى المواصفات التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل إنشاء ملاعب ذلك جودة ومعايير عالية".

كما هو الحال، فإن تقدم العمل يترك مجالًا لبضع الأسئلة حول المواعيد النهائية من قبل مسؤولي ساحل العاج لإنهاء العمل في الوقت المناسب.

مشكلة أخرى تلوح في الأفق!

وبعيدًا عن الإطار الزمني لإنهاء الملاعب، فإن هناك مشكلة كبرى تواجه ساحل العاج في موعد إقامة البطولة، حيث يعد شهر يونيو هو موسم الأمطار في البلاد.

ومن المعتاد أن تشهد تلك الفترة هطول أمطار غزيرة للغاية لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات في المرة الواحدة.

في هذه الحالة، هل يمكن ضمان أن تكون الملاعب في أفضل جاهزية ممكنة لاستضافة المباريات؟

ورد أميشيا على ذلك التساؤل بقوله: "بالنسبة للبنية التحتية، نحن دولة استوائية تعيش دائمًا مع هذا الطقس".

واختتم تصريحاته: "نحن مستعدون، أما بالنسبة إلى الملاعب، فقد تكون هذه مشكلة بالفعل، لكننا نعمل على أنظمة تصريف فعالة".

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