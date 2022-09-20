خوفًا من تعرضه لإصابة .. سيتي يرسل طبيبًا إلى النرويج لمراقبة هالاند

مانشستر سيتي يحاول الحفاظ على حالة هالاند البدنية بشكل كامل خلال فترة التوقف الدولي.

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إرسال أحد أعضاء فريقه الطبي إلى النرويج، للمساعدة في إدارة اللياقة البدنية لنجم الفريق إرلينج هالاند خلال فترة التوقف الدولي.

مانشستر سيتي قرر إيفاد ماريو بافوندي، المعالج الرياضي، والذي تم تعيينه منذ وصول بيب جوارديولا إلى النادي، وقد أقام علاقة مميزة مع هالاند منذ انضمامه إلى ملعب "الاتحاد" في الصيف الماضي.

وأكد مدرب النرويج، ستال سولباكين، يوم الإثنين، أن بافوندي كان على اتصال مع فريقه بشكل متواصل قبل مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام سلوفينيا وصربيا، مضيفًا أنه جاء بتوصية من هالاند.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن دور بافوندي هو الحفاظ على الروتين اليومي الذي يقوم به هالاند أثناء تواجده مع مانشستر سيتي، وهو نفس الأمر الذي حدث سابقًا مع كيفين دي بروينه وسيرخيو أجويرو.

ومع معاناة هالاند من إصابات مختلفة في الموسم الماضي، فإن مانشستر سيتي كان يراقب تقدمه البدني بعناية، ويرى أن تواجد بافوندي معه في المنتخب النرويجي سيمكنه من الحفاظ على لياقته البدنية.

ومن غير المعروف ما إذا كان بافوندي سيستمر مع النرويج بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، بينما أصر سولباكين على أنه لا يتعامل فقط مع هالاند.

وقال مدرب النرويج في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: "نظرًا لأننا نختار 26 أو 27 لاعبًا في كل مرة، فإن هذا العدد كبير جدًا على اثنين من المعالجين، هالاند جاء باقتراح رائع بأن لديه معالجًا جيدًا جدًا".

وأضاف: "لقد تحدثت معه كثيرًا في الأسبوع الماضي، لهذا السبب قررنا استخدام معالج ثالث، على الأقل بشكل مؤقت".

واختتم: "بالطبع ليس من قبيل الصدفة أنه جاء من مانشستر سيتي وأن هالاند هناك، لكنه سيعمل مع اللاعبين الآخرين أيضًا، إنه ليس معالجًا حصريًا له".