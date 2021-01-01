خوفًا من برشلونة .. باريس يطلب من نيمار التجديد خلال أسبوعين

صفقة محتملة للنادي الكتالوني

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يشعر بالتوتر، بخصوص إمكانية دخول برشلونة في سباق التعاقد مع نجمه البرازيلي نيمار.

نيمار عقده مع باريس ينتهي في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد، وسط تكهنات حول رغبة برشلونة في الحصول على خدماته عن طريق إقناعه بعدم التجديد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن باريس اتفق مع نيمار على التجديد منذ شهر، لكن التوقيع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.

ويدرك النادي أن الشائعات حول رحيل محتمل لبرشلونة ستنتهي تمامًا لو وقع اللاعب على التجديد، لذلك قرر الضغط على لاعبه بأقصى صورة ممكنة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس دخل في مفاوضات مكثفة مع نيمار، وطلب منه حسم موقفه قبل اللعب ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أي في أقل من أسبوعين.

ويطمح النادي الفرنسي في الانتهاء من هذه القضية تمامًا، من أجل الحفاظ على تركيز الفريق قبل اللعب ضد سيتي في نصف نهائي الأبطال.

والفكرة الحالية داخل باريس، هي توقيع نيمار حتى عام 2027 ليصبح عمره وقتها 35 سنة وفي الفترات الأخيرة من مسيرته الكروية.

وإذا واصل اللاعب في المماطلة، سيضطر وقتها باريس للدخول في مفاوضات مع برشلونة حول صفقة محتملة.

وعلى جانب آخر يواصل النادي الفرنسي العمل على تجديد عقد مبابي، الذي يتشابه موقفه كثيرًا مع نيمار، لكن هنا ريال مدريد هو من يريد ضمه.