خوفاً من الثورة .. مورينيو يوقف انضمام كوتينيو إلى توتنهام

قدوم اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى توتنهام هذا الصيف سيسبب مشاكل داخلية في النادي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن قدوم اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى توتنهام هذا الصيف سيسبب مشاكل داخلية في النادي

وارتبط نجم ليفربول السابق كوتينيو ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف - ويعد توتنهام من بين العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تميل لمحاولة التعاقد معه

كان صاحب الـ27 عامًا قد انضم إلى برشلونة قادمًا من ليفربول مقابل 160 مليون يورو في عام 2018 لكنه فشل منذ ذلك الحين في الوصول إلى أعلى مستوياته في أنفيلد.

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وتؤكد التقارير أن آرسنال وتشيلسي ونيوكاسل لديهم الرغبة أيضًا في التعاقد مع البرازيلي.

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استبعد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الآن انتقال كوتينيو ، وقد يفتح الباب أمام آرسنال للقيام بهذه الخطوة بناءً على رغبة من المدرب ميكيل أرتيتا .

حيث أفادت تقارير صحفية أن برشلونة يريد إعارة اللاعب الذي قضى الموسم الماضي في بايرن ميونخ بقيمة 10 مليون يورو .

وتشير صحيفة موندو ديبورتيفو أن مورينيو لا يريد المخاطرة بضجيج من لاعبيه بتوقيع كوتينيو على سبيل الإعارة والالتزام بدفع راتبه الضخم.

حيث أخبر لاعب توتنهام السابق دارين بينت توتنهام أن توقيع كوتينيو يمكن أن يساعد في إقناع كبار النجوم الآخرين بالانضمام إلى النادي.

ولكن إذا انسحب توتنهام من السباق ، فسيفتح ذلك الباب أمام آرسنال أو تشيلسي للتعاقد مع كوتينيو .

جدير بالذكر أن برشلونة سيبيع إذا دفع النادي القيمة المطلوبة ، وقد يؤدي ذلك إلى فوز نيوكاسل يونايتد على منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لتوقيع كوتينيو .