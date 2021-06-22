مانشستر يونايتد بدأ التخطيط لعملية رحيل الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لا يزال اسم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحد أكثر الأسماء التي تتردد في سوق الانتقالات.

الفرنسي الدولي يدخل في الفترة الأخيرة في تعاقده مع مانشستر يونايتد، ولذلك تسعى إدارة النادي الإنجليزي إلى تجديد تعاقده بأسرع وقت ممكن، خوفًا من دخول موسمه الأخير في ملعب "أولد ترافورد" ورحيله بالمجان في صيف 2022.

وارتبط بوجبا كثيرًا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، لكن لم يتمكن من إتمام التعاقد معه للعديد من الأسباب، والتي دفعته للابتعاد عن ضم الفرنسي.

ما هي الأسباب التي دفعت ريال مدريد للابتعاد عن ضم بوجبا؟

يتردد اسم بوجبا في أروقة ريال مدريد منذ أكثر من موسم، وكان لاعب الوسط الفرنسي أحد الطلبات التي يرغب زين الدين زيدان المدرب السابق للنادي الملكي في الحصول عليها دون جدوى.

ريال مدريد رفض التحرك لتلبية طلب زيدان بسبب القيمة المرتفعة التي طلبها مانشستر يونايتد للتخلي عن نجمه، والمقدرة بـ170 مليون يورو.

ولم يكن ذلك السبب الوحيد، حيث كانت إدارة ريال مدريد ترفض التفاوض مع الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا، بسبب العلاقة السيئة بين الطرفين.

ومع رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد، بدا أن بوجبا ابتعد تمامًا عن قائمة الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

لماذا عاد ريال مدريد للارتباط بضم بوجبا؟

وارتبط بوجبا مرة أخرى بالانتقال إلى ريال مدريد، حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن الفرنسي قد يكون في طريقه إلى النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتنهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2021-2022، وهو في مفاوضات مع إدارة "الشياطين الحمر" للتجديد، لكن دون التوصل لاتفاق كامل حتى الآن.

ولا يريد مانشستر يونايتد خسارة بوجبا بالمجان في صيف 2022، وقد عرض عليه بالفعل عرضًا للتجديد يحصل بموجبه على 500 ألف يورو أسبوعيًا لمدة خمسة مواسم قادمة.

ولم يقدم بوجبا رده على عرض مانشستر يونايتد، رغبة منه في التركيز رفقة منتخب فرنسا على بطولة أمم أوروبا، وتستمر الشائعات التي تربط اللاعب بالعديد من الأندية، وأبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مبلغ 80 مليون يورو سيكون كافيًا لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن خدمات بوجبا، لكن مع الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، فإنها ستكون قيمة مرتفعة بالنسبة لأي من الأندية المهتمة، حيث يركز ريال مدريد كل جهده على التعاقد مع كيليان مبابي.

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه فاران في صفقة بوجبا؟

ويمتلك ريال مدريد في جعبته ورقة قد تعادل كفة الأمور، تتمثل في المدافع الفرنسي رافاييل فاران، حيث يفترض النادي الملكي أن اللاعب سيغادر خلال الصيف الحالي، وأن مانشستر يونايتد أحد أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وفي حالة فشل ريال مدريد في إقناع فاران بالتجديد، يمكن أن يقدمه إلى إدارة مانشستر يونايتد بغرض عقد صفقة تبادلية، حيث تعد قيمة اللاعبين متماثلة، ولذلك فإنها ستكون صفقة تبادل دون إضافة أي أموال، يرحل بموجبها فاران إلى "أولد ترافورد" ويحقق بوجبا حلمه بارتداء القميص الأبيض.

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