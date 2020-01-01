خورخي خيسوس يرفض انتقال لاعب فلامنجو الشاب إلى ريال مدريد

مدرب فلامنجو البرازيلي خورخي خيسوس يرى انتقال لاعبه الشاب رينيير خيسوس إلى ريال مدريد الإسباني مقابل السعر الزهيد المعروض ظلم كبير!

يرفض الإسباني خورخي خيسوس مدرب فريق فلامنجو البرازيلي، بيع لاعب الفريق الشاب رينيير خيسوس، إلى ريال مدريد الإسباني.

تقارير صحفية كانت قد أشارت، إلى اقتراب اللاعب الشاب من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 30 مليون يورو.

وقال خيسوس في تصريحات تلفزيونية: " إن فلامنجو لا يزال لا يعرف قيمة لاعبيه الموهوبين، وعليه معرفة قدر المواهب التي تخرج من النادي بسعر لا يناسب مواهبهم الكبيرة وما يقدموه في أوروبا ".

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وأضاف: " عندما كنت مدرباً لبنفيكا قمنا ببيع لاعبين أقل في الموهبة بسعر أكبر من قيمتهم، الإدارة في فلامنجو لا تزال لا تعرف قيمة لاعبيها ".

وتابع: " من الممكن أن يتعاقد ريال مدريد مع رينيير ويقرروا إعارته، أنا أعلم جيداً وقتها أنهم سيعيروه بنفس المبلغ الذي يعرضوه علينا لشراؤه ".

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اللاعب الذي ينتظر بلوغ الثامنة عشر بعد أسبوعين، يثق في إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد حسب تقارير صحفية برازيلية، واللعب في فريق ريال مدريد كاستيا لتجهيزه للفريق الأول.

وفي وقت سابق ادّعى راؤول جونزاليز، المدير الفني لريال مدريد كاستيا، أنه لا يعرف شيئًا عن الصفقة المتوقعة للملكي بضم رينيير جيسوس.

يذكر أن اللاعب يستعد للمشاركة هذا الشهر مع منتخب البرازيل تحت 23 عاماً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمسابقة كرة القدم في طوكيو 2020، ويخوض راقصي السامبا البطولة في مجموعة تضم كلاً من: "باراجواي، بوليفيا ، بيرو ، أوروجواي "، في البطولة التي ستلعب في كولومبيا.