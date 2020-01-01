جيسوس: أنا أفضل من زيدان.. وتركي آل الشيخ: أعظم من جاء للمملكة

مدرب الهلال الأسبق يعلق على زيارة زيدان لمالك ألميريا

وصف البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال السعودي والحالي لفلامنجو البرازيلي، نفسه بالمدرب الأفضل بالعالم، خلال تعليقه على زيارة الفرنسي زين الدين زيدان؛ المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لتركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية.

زيدان حل اليوم الأحد، ضيفًا على آل الشيخ، بأحد الفنادق خلال رحلته العلاجية، وقام الفرنسي بالتوقيع للوزير السعودي على قميص ألميريا وإهدائه قميصه الخاص.

فيديو | على طريقة ماتيراتزي - تركي آل الشيخ يداعب زين الدين زيدان

جيسوس والمعروف بعلاقته القوية بمالك ألميريا، والتي نشأت وقت قيادة البرتغالي للهلال، قام بمحادثة الأخير تعليقًا على زيارة زيدان، حيث كتب له في رسالة عبر تطبيق "واتس آب": "مبروك يا صديقي، زيدان مدرب جيد، لكنني أفضل مدرب في العالم".

بدوره رد تركي آل الشيخ على المدرب البرتغالي: "أنت أعظم مدرب جاء للمملكة".

اعظم مدرب جا للمملكة🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/dozZWPNLQv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2020

جيسوس قاد الزعيم في الفترة من يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخلال 20 مباراة، حقق معه الأزرق الفوز في 15 منها، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد.

وحصد المدرب البرتغالي مع الزعيم كأس السوبر السعودي، بعدما تغلب على اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقاد صاحب الـ65 عامًا فلامنجو البرازيلي لحصد الميدالية الفضية بكأس العالم للأندية قطر 2019، إذ خسر في النهائي أمام ليفربول الإنجليزي بهدف وحيد.

وخلال مونديال 2019، كان اللقاء الأول بين جيسوس والهلال بعد رحيله، في دور قبل النهائي، وانتصرت كتيبة البرتغالي بثلاثية مقابل هدف وحيد.