ألميرون: أعد جماهير الشباب ببذل قصارى الجهد لإسعادها

مدرب الشباب الجديد يتحدث عن طموحاته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم نادي الشباب السعودي، المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني الجديد للفريق، خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، لقيادة الفريق الفترة المقبلة.

ألميرون قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أنا سعيد بالانضمام إلى نادي الشباب، كونها أول تجربة لي في الخليج، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وهذا تحدٍ كبير لي".

المدرب الأرجنتيني تابع: "لمست لدى رئيس النادي الأستاذ خالد البلطان، خبرة إدارة كبيرة، ومعرفة بكرة القدم، سوف تساعدني كثيرًا في أداء مهامي".

وأردف: "سأقدم كل ما لدي من خبرات، من أجل تطوير الفريق وإسعاد الجماهير الشبابية، التي أعدها ببذل قصارى جهدي لإرضائها".

وواصل: "كل التعاقدات الأخيرة تمت بالمشاركة مع الجهاز الفني، وشاهدت العديد من المباريات للاعبين قبل وصولي، ووقفت على مستوياتهم".

🎙 حديث المدير الفني لـ #الشباب السيد خورخي #ألميرون في المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/5XpoTJgxqo — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 18, 2019

واستكمل: "لاحظت أن فريق الشباب الموسم الماضي، كان يلعب بطريقة دفاعية في أغلب المباريات، وحضرت لتطوير الفريق من أجل المنافسة على كل البطولات".

واستطرد قائلًا: "كانت أول مباراة لي أمس مع الفريق، وكانت بطلب مني من أجل تقييم أداء اللاعبين".

واختتم مدرب الشباب تصريحاته قائلًا: "الفريق لديه عناصر شابة واعدة ينتظر منها الكثير، من جانبي سأعطي الفرصة لجميع اللاعبين البارزين ولن اعتمد على أسماء بعينها، ستكون الأفضلية للاعب الجاهز".

ألميرون يقود تدريب الشباب، خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا، والذي رحل بنهاية الموسم الماضي.