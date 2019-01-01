خوان ماتا مكذبًا رايولا: بوجبا سعيد في مانشستر يونايتد

عكس ما قاله مينو رايولا

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بشكل غير مباشر .. رد صانع ألعاب مانشستر يونايتد خوان ماتا، على التصريحات التي أدلى بها وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا، واعترف خلالها بشكل واضح وصريح، أن موكله لا يشعر بالسعادة في "مسرح الأحلام".

ومن حين لآخر، يظهر مينو رايولا في مقابلات إعلامية، لوضع المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد في وضع حرج أمام الجماهير، وذلك بالمبالغة في الحديث عن رغبة صاحب الـ26 عامًا في البحث عن تحد جديد، كما قال صاحب الشأن بنفسه مطلع يوليو الجاري.

لكن بالنسبة لماتا، فقال لإذاعة "توك سبورت" البريطانية في رده على سؤال بشأن مستقبل زميله الفرنسي مع النادي "كلنا نعرف قيمة بول كلاعب وسط من الطراز العالمي، وقبل أي شيء هو لاعب لا غنى عنه بالنسبة للفريق، ومن الواضح أنه سعيد للغاية مع النادي، ودائمًا يجمع اللاعبين".

وختم حديثه في هذه الجزئية "دائمًا لا أفضل الحديث عن مستقبل زملائي، من الأفضل أن أتحدث عن حاضري ومستقبلي مع النادي، لكن كزميل وصديق مقرب في الفريق، بالطبع أود أن يبقى معنا ويكون سعيدًا، لأنه كما قلت، لاعب أكثر من جيد جدًا، ولا أستطيع قول أي شيء آخر".

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الجدير بالذكر أن أغلب الصحف الإسبانية تراهن على انتقال بوجبا إلى ريال مدريد، باعتباره سادس الصفقات الجديدة في مشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الجديد، الذي يطمح من خلاله لإعادة هيبة وكبرياء النادي الملكي، بعد خيبة أمل وأحزان الموسم الماضي.