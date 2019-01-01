خوان فران: لم نستسلم بعد، الليجا مازالت طويلة!

أتليتكو مدريد خسر امام ريال بيتيس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خوان فران مدافع أتليتكو مدريد حزنه من الخسارة أمام ريال بيتيس وعدم استغلال تعادل برشلونة مع فالنسيا لتقليص الفارق في الصدارة، لكنه أكد في نفس الوقت على عدم استسلام فريقه.

وسقط أتليتكو مدريد بهدف دون رد أمام ريال بيتيس في الجولة الـ22 لليجا، ليفشل في استغلال تعثر البارسا ويزيد الفارق معه إلى 6 نقاط بدلًا من تقليصه إلى 3، وهو ما ضاعف من أحزان الفريق حسب خوان فران.

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إذ قال عقب اللقاء "لا يمكن أن نكون سعداء بتلك النتيجة، لأننا لم نتمكن من تقليص الفارق مع برشلونة. كانت مباراة متوازنة، لكننا لم ننجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولذا خسرنا".

أتم قائلًا "خسرنا، لكننا لن نفكر باللقاء مرة أخرى بل بالمباريات القادمة، لأن لا أحد منا رفع راية الاستسلام، فالبطولة مازالت طويلة".

يُذكر أن الجولة القادمة ستشهد مباراة ديربي مدريد بين أتليتكو وريال مدريد، وبعدها سيلتقي الفريق مع رايو فاييكانو ومن ثم اللقاء المنتظر ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.