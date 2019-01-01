خوانفران يقترب من الدوري الأمريكي

نجم أتلتيكو مدريد السابق خوانفران قريب من الانضمام لفريق شيكاغو فاير الأمريكي هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب خوانفران توريس نجم أتلتيكو مدريد السابق قد اقترب من الانضمام لصفوف فريق شيكاغو فاير الأمريكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الاتفاق بين الجانبين قد وصل لمرحلة متقدمة للغاية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وكان اللاعب قريب للغاية من الانضمام لصفوف فريق ساو باولو البرازيلي في الفترة الماضية، وربطته تقارير صحفية أيضًا بالانضمام لكورينثيانز.

ساؤول: طريقة رحيل جريزمان سيئة وأتلتيكو أكبر من أي لاعب

ويعد خوانفران في الوقت الحالي لاعبًا حرًا يستطيع التوقيع لأي فريق يوافق على الانضمام له بعدما انتهى تعاقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وشهدت الأسابيع الماضية رحيل عدد كبير من نجوم أتلتيكو مدريد عن الفريق من ضمنهم خوانفران وأنطوان جريزمان ودييجو جودين ورودري ولوكاس هيرنانديز.

جدير بالذكر أن خوانفران يملك تاريخًا كبيرًا مع أتلتيكو مدريد من ضمنهم لقب للدوري الإسباني ولقبي دوري أوروبي وبطولتي سوبر أوروبي بالإضافة لكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

ريبيري قرر خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.. ✨

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019