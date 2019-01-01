خواكين يعتذر علنًا لفينسيوس جونيور

كيف برر خواكين سانشيز سخريته من فينيسيوس جونيور؟

وجه نجم ريال بيتيس ومتوسط الميدان الإسباني المخضرم خواكين سانشيز اعتذارًا لجناح ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور بعدما سخر من قدارته.

وتواجه ريال مدريد مع ريال بيتيس مساء السبت الماضي في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وأثناء المباراة، التطقت عدسات الكاميرا النجم الإسباني خواكين سانشيز وهو يقوم بحركة يسخر بها من إمكانيات الصاعد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وظهر خواكين وهو يقول عبارة "إنه سيء للغاية" وذلك عقب إضاعة فينيسيوس جونيور فرصة في الدقائق الأخيرة للمباراة بطريقة غريبة.

وبرر خواكين موقفه بعدها حيث قال لشبكة كانال سور الإسبانية في تصريحات أدلى بها عقب المباراة بأيام بأن ذلك كان مجرد حديث عابز وملاحظة على فرصة تم إهدارها ليس إلا.

وأضاف: "لقد كان مجرد تعليق تحدثت به لمدرب اللياقة البدنية، من أنا لأوجه انتقادًا لأحد اللاعبين؟ أود أن أعتذر لفينيسيوس جونيور علنًا، هو شاب ما زال صغيرًا وأمامه سنوات كثيرة لإبراز قدراته، لم أقصد أبدًا التقليل من إمكانياته"

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يذكر أن فينيسيوس جونيور قد تلقى العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب مستواه المتذبذب ورعونته بالكرة أمام المرمى.