خمسة أساطير بدون صلاح! .. ميدو يثير الجدل حول الأفضل بإفريقيا

ميدو يثير الجدل بسبب صلاح

أثار أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام وروما ومنتخب مصر السابق، الجدل حول اختياراته لأفضل 5 لاعبين في تاريخ إفريقيا، والتي خلت من مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

من هم أفضل 5 أفارقة من وجهة نظر ميدو؟

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يختار فيها أفضل 5 لاعبين أفارقة عبر التاريخ، وذلك قبل حلقته الجديدة من برنامج "ريمونتادا".

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بالنسبة لي أفضل 5 لاعبين في تاريخ إفريقيا، جورج وايا، ديدييه دروجبا، حسام حسن، جي جي أوكوشا".

ميدو طلب من متابعيه بالكشف عن خياراتهم لأفضل 5 لاعبين، لكي يعرضهم عبر برنامجه التلفزيوني.

بالنسبة لي افضل خمس لاعبين في تاريخ أفريقيا چورچ ويا..دروجبا..ايتو..حسام حسن..اوكوشا..مين احسن خمسه لاعيبة في افريقيا في رأيك؟ هعرض ارائكم بكرة في #الريمونتادا — Mido (@midoahm) May 27, 2022

كيف رد متابعي ميدو على عدم اختيار صلاح؟

وعبر عددًا من متابعي ميدو عن غضبهم لتجاهله محمد صلاح، بعد تألقه رفقة فريقه ليفربول خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي تفاعل معه نجم توتنهام السابق.

أحد المتابعين رد على ميدو قائلًا: "طبعًا بالنسبة لك صلاح مش موجود علشان ضيع تاريخك".

ميدو أعاد نشر تغريدة المتابع، ليكتفي بالابتسامة عليها، كما رأى البعض أن نجم منتخب مصر السابق أخطأ بعدم اختياره لصلاح لقائمة الأفضل.

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