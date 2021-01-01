خمسة أشياء عليك مراعاتها عند اختيار فريقك في لعبة فوتبول مانجر 21

هل أنت شغوف بكرة القدم وتعشق عالم التدريب وتريد الحصول على فرصة؟، مكانك بالتأكيد لعبة فوتبول مانجر، موقع جول يقدم لك 5 أشياء عليك مراعاتها قبل اللعب

تحظى لعبة فوتبول مانجر، بشهرة واسعي بين عشاق التكتيك والتدريب في عالم كرة القدم، فهي تأخذك في رحلة لتخوض تجربة أن تكون مديرًا فنيًا لأحد الفرق، وتعيش أجواء مثيرة.

لعبة فوتبول مانجر، اعتمادها الأكبر يكون على مدى وعيك ودرايتك بالأمور الفنية، فأنت تكون المدرب والذي في يدك كل شيء، أنت تتواصل مع الإدارة واللاعبين، تشرف على متابعة تقارير الكشافة للتعاقدات، وغيرها من الأمور والتفاصيل التي تضيف للعبة طابعًا مميزًا.

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ولكن قبل اختيار فريقك وبداية رحلتك مع فوتبول مانجر، أيها المدرب، يجب أن تراعي بعض الأمور الهامة، سنستعرضها معًا في الأسطر التالية من موقع جول.

ما الأمور التي يجب مراعاتها قبل اختيار فريقك في فوتبول مانجر 21؟

1- تحديد أهدافًا واقعية

يمكنك أن تقود فريقًا من درجات الهواة إلى أن يكون بطل أوروبا فقط في ستة مواسم، وهذا بكل تأكيد أمر سيجعلك تشعر بالفخر وسط أصدقائك، ولكنه أيضًا أمر غير واقعي بالمرة.

تضم لعبة فوتبول مانجر أكثر من 1000 مطور وباحث حول العالم لجمع البيانات اللازمة، لتطوير اللعبة في كل نسخة، لجعلها أقرب للواقع.

يجب أن تتعامل كأنك في ماراثون وأنت تلعب فوتبول مانجر، لا يمكنك أن تصعد إلى قمة الهرم دون الكثير من الحظ والعثرات أيضًا، لذلك لا تتوقع صعودًا سهلًا يجب عليك أن تقلل توقعات بدلًا من أن تشعر بخيبة أمل عندما تفشل في اللعبة، فهل تتذكر عزيزي المتابع فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي؟ لقد استغرق الأمر منهم ثمانية مواسم، يجب أن تكون مستعدًا للعمل الجاد والتركيز في اللعبة لأنه سيؤتي ثماره على المدى البعيد.

2- ضع قصتك التي تدفعك للأمام

في الأغلب يختار البعض إدارة فريقه المفضل في بداية اللعبة، ولكن هذا بقدر ما يكون أمر يدعو للفرح، إلا أنه يفقدك الكثير من المتعة وخوض التحديات المختلفة وعيش لحظات الدراما، لماذا لا تضع قصة ودافع خاص بك في اللعبة لدفعك إلى الأمام، كوضع نظام لك في تدريب فريق كل عدد محدد من السنوات، إلى أن تصل إلى فريقك المفضل كل تلك الأمور توفر لك المزيد من المتعة والحماس.

3- ابحث عن مجلس إدارة لديه نفس طموحك

تحدثنا من قبل عن تقليل سقف الطموحات في اللعبة كي لا تشعر بخيبة أمل عندما تتعثر وتسقط في مسيرتك، لذلك من أهم الاعتبارات التي يجب أن تنظر إليها هو ثقافة النادي وسياسته، إذا كان لديك طموحًا كبيرًا يجب أن تختار فريق سياسته تتماشى مع كي لا يؤخرك ويقلل من إنجازاتك.

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فعلى سبيل المثال إن كنت تريد العمل بخطة وأسلوب يركز على الشباب والنجاح على المدى، يجب ألا تختار فريقًا يبحث عن نجاح سريع.

تأكد من أنك تشارك نفس الطموح مع الفريق الذي تقوم بتدريبه، لضمان مسيرة تدريبية ناجحة وسعيدة خالية من المشاكل والتعثرات.

4- قوي علاقاتك مع فريقك

كما ذكرنا تسعى فوتبول مانجر إلى محاكاة الواقع بأقرب ما يكون، ولا شك أن كرة القدم هي لعبة العاطفة، ومع مرور الوقت يجب أن تزداد علاقتك قوة مع اللاعبين داخل فريقك ومع الجماهير ومجلس الإدارة، فأنت ستقضى الكثير من الساعات وأن تعمل معهم، يجب أن تكون أسطورة لنفسك.

5- اختر فريقًا تعجبك ألوانه وشعاره

الأمر لا يتعلق فقط بالبيانات والفنيات، بل يصل الأمر إلى الأسلوب التي تتعامل به، فمثلًا طاقم فريقك وألوانه وشعاره، هي عناصر أساسية لك وسترتبط بها، يجب أن تختار أيضًا فريقًا ترتاح لشعاره وألوانه.

فعلي سبيل المثال، ظهر في بعض المناطق أشخاص وهو يرتدون قمصان وعليها اسم وشعار الفرق التي قاموا بتدريبها في فوتبول مانجر، من شدة ارتباطهم باللعبة.