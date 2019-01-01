خليل شمام يوضح إصابته ويؤكد: المنافسة صعبة ونشعر بالمسؤولية

الترجي حقق الفوز، لكنه غير مطمئن أمام مازيمبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض خليل شمام؛ لاعب الترجي التونسي، للإصابة خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

اللاعب أصيب خلال الدقيقة 74 من عمر المباراة خلال كرة مشتركة، وخرج محمولًا، لينزل سعد بقير بدلًا منه.

الشعباني: حققنا المهم من لقاء مازيمبي وجاهزون للحسم في الإياب

وأوضح شمام، عقب المباراة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "لم أتعرض للإصابة بشكل واضح، فقط أنا عائد من إصابة وكان ينقصني حساسية المباراة، لذلك تعرضت لشد عضلي أكثر منه إصابة، لكنني فضلت الخروج، لأن مازيمبي يتميز بالسرعة في المرتدات، فكان خروجي في مصلحة الفريق".

وعن المباراة، علق: "رأينا مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في الدور نفسه بالأمس، كان نسقها مرتفعًا، فهذا الدور صعب والأربعة فرق لديها إمكانية للتأهل للنهائي".

واختتم: "المهم في لقاء الليلة أننا لم نستقبل أي أهداف، لأن وقتها سيكون الإياب أصعب، نحن نشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وجاهزون للإياب".

يذكر أن فريق الدم والذهب حسم موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز بهدف وحيد أمام الفريق الكونغولي، على ملعب رادس. (طالع تقرير المباراة)

لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في الرابع من مايو المقبل بالكونغو.

وحصد الترجي لقب البطولة العام الماضي بعد تغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.