خاص | خليل جلال يتحدث عن .. واقعة مارادونا وانتمائه الأهلاوي والتأثير الإيجابي للحكام الأجانب

رئيس لجنة الحكام الأسبق يحدثنا في حوار خاص لـ"جول"..

لم تكن مسيرته في عالم التحكيم عادية، أحاديث كثيرة ووقائع مثيرة، واتهامات تارةً بالتحيز للأهلي وأخرى بالهلال، لكن أقدامه كانت ثابتة، فلا تهتز بين هذا وذاك، حتى ترك ورائه مسيرة يتعلم منها الجيل الجديد من الحكام السعوديين، إنه الحكم السعودي الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق.

في فبراير 2019، عُين جلال رئيسًا للجنة الحكام، لكن تم إعفائه منها في مايو من العام ذاته، بطريقة غير عادية، عن هذا ومواقفه في الملاعب وقتما كان حكمًا، يحدثنا خليل جلال في الحوار التالي، الذي أجريناه معه في النسخة العربية من موقع "جول goal"..

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مسيرة خليل جلال كحكمًا

كيف التحقت بالتحكيم؟ ومن دعمك في بدايتك؟

التحقت بالتحكيم في عام 1992م، وكنت وقتها طالب في قسم التربية البدنية في كلية إعداد المعلمين بالباحة، وكان لوالدي - رحمه الله - الفضل الكبير في دعمي وتواجدي في هذا المجال من بدايته.

كيف تقيم عمل مدراء لجان التحكيم المتعاقبة أثناء فترة عملك كحكم؟ ومن أبرزهم؟ ومن أقلهم؟

لجان الحكام من بداية العمل التحكيمي وهم يعملون بكل طاقتهم ومعرفتهم، ولا توجد هناك لجنة نستطيع أن نميزها عن لجنة، بسبب تشابه العمل الذي كانوا يقومون به، وكان أكبر ما يواجه جميع اللجان هو الجانب المالي سواء في الإعداد أو المكافآت ومقدارها.

يعاني الحكام من إساءات متكررة من رؤساء ومدربين ولاعبين أثناء مسيرتهم، إلى أي مدى يؤثر ذلك عليكم كحكام؟

بدون أي شك كل ما ذكرته يؤثر على الحكام سواء شخصيًا أو على المستوى المجتمعي، ولكن تأكد كل ما كان هناك حماية ودعم وقرارات تحمي الحكام سوف تختفي هذه الظاهرة بشكل أو بآخر.

هل كانت تصل لجنة الحكام مطالب من بعض الأندية بعدم رغبتهم في قيادة بعض الحكام لمبارياتهم؟ وهل حدث معك شيء من هذا القبيل؟

هذا أمر وارد في كرة القدم، ولكن تأكد كلما كان الحكام أقوى ولجنة الحكام تمتلك شخصية وتأثير لن يتم تمرير مثل هذه المطالب.

بعد السماح للحكام الأجانب بقيادة المباريات في المسابقات المحلية، كيف ترى تأثير غيابكم عن قيادة المباريات الجماهيرية والنهائية؟

وجود الحكم الأجنبي ظاهرة موجودة في كثير من المباريات المهمة، وإحساسه على المستوى الدولي ولكن بحدود، ومن الممكن أن لا يؤثر على الحكم المحلي إذا اقتصر حضوره على مثل هذه المباريات، بالعكس ممكن أن يوفر الاستقرار اللازم لاستمرار الحكم المحلي.

هل يحب خليل جلال لفت النظر وجذب الأضواء بأفعال كالاحتكاك مع المدرب مارادونا وتكرار ذلك؟

بالعكس تمامًا أنا شخص أعيش في الظل، ووجودي في أغلب التظاهرات العالمية في ذلك الوقت وعدم معرفة الآخرين بها أكبر دليل على ذلك.

وجودي مع مارادونا في تلك المباراة ليس إلا عمل أقوم به في ظل الكثير من الإثارة في تلك المباراة.

من يذكرك بشخصيتك من الحكام الحاليين؟ هناك من يقول تركي الخضير وآخرون يشبهونك بماجد الشمراني؟

الحمد لله الكثير من الحكام المحليين يرون بأنني قدوه لهم، فهم يتعلمون منا كجيل سابق الكثير من المهارات والخبرات، فتجد أن هناك تشابه ولو بسيط في التطبيق.

هل كانت ميولك الأهلاوية تؤثر عليك؟ بمعنى هل وضعتك تحت ضغط إعلام وجماهير الأندية المنافسة؟

الكثير من الناس يحكمون على الحكام بأن ميولهم لنادٍ معين بحسب نتائج المباريات التي يقودها الحكم، ويجتهد آخرون في نسب الحكم للنادي الذي يحب، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يكون عليه الشخص المشجع أو الصحفي.

ولكن بالفعل لا يؤثر على الحكام ميولهم السابقة في ظل وجود إنتماء للمهنة وشرف لابد أن يقوم به.

هل هناك مباراة تشعر بأنك أخطأت فيها وتضرر من ذلك أحد الأندية؟

في بعض المباريات وأثناء مراجعة المباراة سوى مع لجنة الحكام أو مع نفسك تجد أن هناك قرارات كان يجب أن تكون أفضل أو غير الذي تم اتخاذه، لكن هذه كرة القدم على قدر مجهودك وحرصك وتعبك ممكن أن تكون الأخطاء أقل أو معدومة.

مسيرة خليل جلال كرئيسًا للجنة حكام

هل المعلومات التي كنت تقدمها للحكام كانت تؤثر على أدائهم؟

طبعا لا يؤثر نهائيًا على الحكم، ولكن ليعرف الحكم أين هو في أي مباراة؟، وما هو ترتيب الفريقين وتاريخ الفريقين وموقعهم في الدوري، لكن للأسف هناك من يفسر الأمور كيفما شاء.

هل كان رؤساء اللجان داخليًا وحتى عندما تدير مباريات خارجية عندما كنت حكمًا، يزودونك بمعلومات عن الفرق؟

حتى في كأس العالم تقدم مثل هذه المعلومات، لا بد أن تقرأ المباراة بالشكل الصحيح حتى تستطيع أن تنجح في إدارتها.

خليل جلال رئيس لجنة الحكام الفرعية بمكة المكرمة لفترة طويلة، كيف يتم اختيار الحكام المستجدين؟ ومن أبرز الحكام الذين تخرجوا على يدك؟

للأسف فقط من خلال الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن ثم الانخراط في سلك التحكيم، حتى الآن لا يوجد أكاديمية أو شهادة معتمدة لهذا الجانب.

أما من تخرجوا على يدي فهم بدر الشمراني وفهد العمري وهشام الرفاعي، والآن رائد الزهراني وعماد عسكر والعديد من الحكم المميزين.

ماهي أفضل فترة اتحاد قدم عملت معها؟

في الحقيقة كل اتحاد يأتي يعمل ويحاول ويجتهد ويبدع وينجز وينتهي بنهاية الفترة، ثم يأتي اتحاد آخر ليبدأ من الصفر للأسف.

تقييمك لفترة قيادتك لرئاسة لجنة الحكام؟ وهل كنت كبش فداء في ذلك الوقت أم إبعادك شيء طبيعي يحدث في عالم التحكيم؟

فترة رائعة استطعنا أن نعيد روح الحكام والتحكيم في جميع الدرجات بتعاون الجميع، وخروجي من العمل أمر حاصل في كل شيء في الحياة، ولكن ليس بهذه الطريقة.

كيف تقيم طواقم التحكيم المحلية هذا الموسم بعد غياب عامين أو أكثر عن قيادة مباريات الدوري؟

العمل كبير والحضور مشرف حتى الآن، أتمنى أن يستمر الحكم المحلي في إثبات وجوده في ظل الثقة الكبيرة التي حصل عليها والقبول من الجميع إلا عدد محدود من الأندية حتى الآن.

الجماهير والمتابعون خلف الشاشات يشتكون من تأخر الحكام لعدة دقائق في اتخاذ قرارات بالتواصل مع غرفة الـVAR، أين الخلل برأيك؟

الآن الفيفا يوصي بأخذ الوقت الكافي للحكم لمراجعة الحالات وعدم الاستعجال، والتأخر المبالغ فيه لم يحدث إلا في حالات قليلة جدًا، وسوف تتحسن مع الخبرة التي يكتسبها الحكام في المباريات.