خليل الزياني المدرب الأفضل في تاريخ نهائيات كأس آسيا

التصويت يحسم الأفضل في آسيا لخليل الزياني

فاز خليل الزياني المدير الفني التاريخي للمنتخب السعودي، بالاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاختيار أفضل مدرب في نهائيات كأس آسيا.

وتنافس الزياني مع كلًا من الإيراني محمد رانجبار ومواطنه حشمت مهاجراني وثلاثة برازيليين هم كارلوس ألبرتو بيريرا وزيكو وجورفيان فييرا، والأسترالي بوستيكوجلو والفرنسي فيليب تروسييه والإيطالي ألبرتو زاكيروني والإسباني سانشيز.

وحقق المدرب السعودي نسبة كبيرة في التصويت الذي تنافس عليه مدربين مخضرمين، حيث وصلت لـ77 % من أصوات الجماهير.

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وجاءت عدد الأصوات الذي حصل عليها الزياني ما يقرب من 26 ألف مشارك، في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه.

وكان الزياني قد قاد المنتخب السعودي للتتويج باللقب عام 1984 بكأس آسيا الذي أقيم في سنغافورة، في أول مشاركة للأخضر.

ويعد المدرب السعودي من أبرز المديرين الفنيين في تاريخ المنتخب، لما قدمه خلال مسيرته حيث قدم أيضًا مستوى مميز في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.