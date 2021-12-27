خليلوزيتش يستدعي بانون ورحيمي والشيبي لقائمة المغرب بأمم إفريقيا

قرر البوسني وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، استدعاء ثلاثة أسماء جديدة لقائمة أسود الأطلس، التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان خليلوزيتش قد أعلن من قبل عن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث قام باستبعاد حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، وأشرف بنشرقي جناح الزمالك المصري. "تعرف على القائمة كاملة"

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، فإن خليلوزيتش قد أعلن عن استدعاء كلًا من بدر بانون مدافع الأهلي المصري، وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي ومحمد الشيبي لاعب فريق الجمعية الوطنية للقوات المسلحة الملكية.

ومن المقرر أن يلتحق الثلاثي المذكور في التجمع الإعدادي للمنتخب المغربي، والذي سيقام في مركب محمد السادس لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وضم خليلوزيتش الثلاثي بانون ورحيمي والشيبي، بعد تألقهم رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب الأخيرة، التي أقيمت في قطر.

وتستضيف الكاميرون بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن تم التأكيد على أن البطولة ستقام في موعدها دون تغيير.

الاتحاد الإفريقي يتنازل.. قبول تأخير وصول اللاعبين قبل كأس الأمم

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من الشد والجذب بين الاتحاد الإفريقي واتحاد الأندية الأوروبية، بعد رغبة الأخير في تأجيل البطولة أو إلغاؤها، خوفًا على سلامة اللاعبين الأفارقة المحترفين بأوروبا، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، بجوار منتخبات غانا وجزر القمر والجابون، حيث يتأهل المتصدر والوصيف، بجانب أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.