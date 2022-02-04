خليلوزيتش : لا يمكنني استدعاء لاعب مثل زياش، حتى لو كان ميسي !

يبدو أن الأمور ستظل معقدة بين وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، وحكيم زياش صانع ألعاب تشيلسي، حتى بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.

خليلوزيتش قرر استبعاد زياش من قائمة الفريق المشاركة في أمم إفريقيا، والذي ودع البطولة من دور الثمانية أمام مصر.

وجاء ذلك بسبب أسباب انضباطية، حيث يؤمن مدرب المغرب أن وجود نجم البلوز كان سيضر بمعسكر فريقه.

وبعد انتهاء المسابقة خرج خليلوزيتش ليكشف عن موقفه من اللاعب في المستقبل وخططه في الاعتماد عليه.

وقال المدرب البوسني في مؤتمر صحفي عقب العودة من البطولة:"زياش يمكن أن يفسد الأجواء في المجموعة بأي وقت".

وأضاف:"لا يمكنني استدعاء لاعب من هذا القبيل حتى لو كان ليونيل ميسي".

وتابع:"هل تريدون مني أن أتوسل إلى شخص ما ليلعب للمنتخب؟هناك مجموعة وروح جماعية أريد الاحتفاظ به، سامحته بالفعل في مناسبتين ثلاث مرات تكفي".

واستكمل:"لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي أيضًا، لكن علينا احترام المدرب والمنتخب الوطني كذلك".

يذكر أن المغرب تلعب ضد الكونغو الديمقراطية في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وهي المواجهة التي قد يغيب عنها وفقًا لموقف خليلوزيتش منه.

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