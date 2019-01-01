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كأس آسيا

خليفة مبارك: كان علينا حسم المباراة من الشوط الأول

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لاعب منتخب الإمارات خليفة مبارك يتحسر على الفرص الضائعة أمام مرمى منتخب البحرين في افتتاح أمم أسيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى خليفة مبارك لاعب منتخب الإمارات استغرابه من إهدار الفرص السهلة، أمام منتخب البحرين، وذلك في حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وكان المنتخب الإماراتي قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه البحرين بهدف لكل منتخب، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح كأس الأمم الأسيوية عام 2019، النسخة السابعة عشرة من البطولة.

كأس آسيا | التعادل يحسم الافتتاح بين الإمارات والبحرين

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منتخب البحرين كان هو من تقدم أولًا، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وقال خليفة: "تعجبت من ضياع الفرص السهلة، كان علينا أن نحسم المباراة منذ الشوط الأول".

كما أضاف لاعب منتخب الأبيض الإماراتي: "دفاعنا لم يكن جيدًا اليوم، لا يمكن أن نلو أحد على الهدف، بالطبع أنا حزين بسبب التعادل، ولكننا نعد الجماهير بالتعويض في المباراة المقبلة، مواجهة منتخب الهند صعبة بكل تأكيد ولكننا سنقوم بالاستعداد لها".

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