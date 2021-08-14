خليفة راموس في ريال مدريد يرفض عرضًا مغريًا من الدوري الإنجليزي

تمهيد لريال مدريد؟

رفض مدافع فياريال باو توريس عرضًا مغريًا وصل له من توتنهام في الساعات الماضية للحصول على خدماته هذا الصيف، مُفضلًا الاستمرار مع الغواصات لعام آخر.

ويُعد توريس أحد أفضل وأهم المدافعين في الدوري الإسباني بالآونة الأخيرة، وارتبط اسمه بأكثر من نادٍ كبير داخل وخارج إسبانيا كان أبرزهم ريال مدريد.

النظرة إلى المدافع الدولي الإسباني كانت باعتباره خليفة سيرخيو راموس ورافاييل فاران في سانتياجو برنابيو، وإن كانت إدارة فلورنتينو بيريز لم تقم بخطوات صريحة لتحقيق ذلك.

في كل الأحوال، أكدت الصحف الإنجليزية أن توتنهام قام بعرض 50 مليون يورو على فياريال بجانب 5 ملايين أخرى كمتغييرات للتوقيع مع باو توريس.

لكن رد المدافع الشاب كان واضحًا بأنه لا يريد الانتقال إلى السبيرز ويفضل في الفترة الحالية الاستمرار لموسم آخر رفقة كتيبة المدرب أوناي إيمري في إقليم فالنسيا ثم رؤية ما يخبؤه المستقبل.

مع استمراره لموسم آخر، تزداد فرص باو توريس في الانضمام إلى ريال مدريد بالنظر إلى ما تؤكده كافة الصحف أن الملكي سيشتري مدافعًا جديدًا في صيف 2022 مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وتدخل كتيبة كارلو أنشيلوتي موسم 2021-22 بالاعتماد على الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو في مركز قلب الدفاع، مع الوافد الجديد دافيد ألابا فقط لا غير.

في الوقت نفسه، يبحث توتنهام عن دعم دفاعاته، فرغم تعويض رحيل توبي ألدرفيريلد إلى الدحيل القطري بضم كريستيان روميرو من أتالانتا، لكن هذا لم يرض نونو سانتو بالصورة الكافية.

الآن بوصلة السبيرز قد تتوجه إلى مدافعين آخرين من المتاحين في السوق، ولعل أبرز تلك الأسماء هي مدافع آخر من الدوري الإسباني، جول كوندي، الذي ينشط في إشبيلية.