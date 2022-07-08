خليفة أسطورة | ميدو وباسم مرسي .. عالمي وحاسم ضلا طريقهما!

هل أصاب ميدو حينما اختار باسم مرسي خليفة له في الملاعب؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الثالثة عشرة، وقع اختيارنا على أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر وتوتنهام وروما السابق، والذي اختار باسم مرسي لاعب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي ليكون خليفة له!

أحمد حسام ميدو العالمي

بدأت مسيرة ميدو في فريق الشباب بنادي الزمالك عام 1991، حيث تألق بشكل كبير جدًا، لينضم إلى صفوف الفريق الأول عام 1999 ليقدم أوراق اعتماده بقوة، حيث سجل هدفين في ثاني ظهور له أمام الأولومنيوم في انتصار الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك ميدو في تتويج الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، الأمر الذي جعل مسؤولو نادي جينت البلجيكي لديهم رغبة في التعاقد معه.

ميدو الذي كان يبلغ من العمر وقتها 17 عامًا لم يجد موافقة من مسؤولي الزمالك، الأمر الذي جعله يقرر الهروب للسفر إلى بلجيكا والانضمام إلى جينت.

وبعد صعوبات في بدايته ببلجيكا، قدم ميدو مستواه المعهود، ليجبر المدرب باتريك ريمي على ترقيته إلى الفريق الأول في سبتمبر 2000، وبعدها بدأت مسيرة ميدو مع جينت.

هدف يلي الآخر، وبالفعل استطاع ميدو أن يتألق بشكل كبير مع جينت، وحصل على حذاء الأبنوس البلجيكي كأفضل لاعب إفريقي بالدوري البلجيكي الممتاز، كما حصل على لقب اكتشاف العام، ليلفت أنظار الأندية الكبرى في بلجيكا وأوروبا.

ونجح أياكس الهولندي في التعاقد مع ميدو عام

2001 ولمدة 5 سنوات، ولكن لسوء الحظ تعرض المهاجم المصري لارتجاج في المخ، وبعدها عاد للملاعب لينطلق ميدو مع آياكس ويزامل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وبعدها انتقل ميدو إلى سيلتا فيجو الإسباني على سبيل الإعارة، ليتألق معه ثم ينتقل إلى مارسليا الفرنسي ومنه إلى روما الإيطالي، ثم توتنهام الإنجليزي الذي قدم معه أفضل عروضه على الإطلاق.

أحمد حسام انتقل إلى ميدلزبره الإنجليزي ثم عاد إلى الزمالك عام 2009 بعد هبوط ميدلزبره إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ثم تمت إعارته إلى أياكس عام 2010، وعاد إلى الزمالك في بيع نهائي عام 2011.

ورغب ميدو في العودة إلى الأجواء الإنجليزية، ولكن من بوابة نادي بارنسلي بالدرجة الأولى، ولم يستمر إلا عام واحد فقط ثم أعلن اعتزاله كرة القدم.

وعن مشواره مع المنتخب المصري، بدأ عام 2001 في تصفيات كأس العالم 2002، ونجح في الحصول على بطولة كأس الأمم الإفريقية رفقة الفراعنة عام 2006.

وحقق ميدو مع أياكس 4 بطولات، بطولة الدوري مرتين وكأس هولندا مرة واحدة وكأس السوبر مرة، وعن الألقاب الفردية، حصل على لقب أفضل لاعب شاب في مصر موسم 2000-2001، وأفضل لاعب شاب في إفريقيا موسم 2001-2002.

واختار ميدو في عام 2014 المهاجم باسم مرسي ليكون خليفته في الملاعب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "لو هناك مهاجم أستطيع أن أقول إنه خليفتي في الملاعب فهو باسم مرسي".

لو هناك مهاجم أستطيع ان أقول انه خليفتي في الملاعب فهو باسم مرسي.. — Mido (@midoahm) December 4, 2014

الحاسم باسم مرسي

بدأ باسم مسيرته في نادي بتروجيت، ليصبح هدافًا لفريقه، ويقدم معه مستوى مميز ورائع، ليلفت الأنظار له، ينجح نادي الإنتاج الحربي في الحصول على خدماته.

وبعد أن انتقل باسم إلى الإنتاج الحربي، استطاع أن يكون هداف لفريقه ببطولة الدوري المصري الممتاز، لتتهافت عليه العروض من الأندية الكبرى، سواء الأهلي أو الزمالك.

ولكن رغبته حسمت الأمر، لينتقل إلى الزمالك في موسم 2014-2015 لمدة 3 سنوات، ليساهم في عودة القلعة البيضاء إلى منصات التتويج من جديد.

باسم الذي لُقب بالحاسم من جانب جماهير القلعة البيضاء، استطاع أن يحقق لقب الدوري وكأس مصر بهذا الموسم، وذلك على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

ولا تنس الجماهير هدفيه في مرمى الأهلي بنهائي كأس مصر عام 2015، ليقود القلعة البيضاء لتحقيق البطولة، والتفوق على الأهلي المنافس المباشر للفريق الأبيض.

ولكن سرعان ما تراجع مستوى باسم مرسي، فبعد أن كان مهاجم مصر الأول، أصبح مستواه في تراجع شديد، خاصة بعد أن فقد تركيزه وأصبح لا يركز إلا مع ما يتردد حوله خارج الملعب، وأيضًا لقصات شعره وغيرها من الأمور.

الزمالك وقتها اتخذ قرار بإعارة باسم إلى لاريسا اليوناني عام 2018، ولكنه لم يستمر طويلًا، حيث فسخ عقده بسبب بعض الأزمات، وبعدها انتقل إلى سموحة.

تجربته مع سموحة لم يُكتب لها النجاح، بسبب أزمته الشهيرة مع حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وقتها، وبعدها تمت إعارة باسم إلى الإنتاج الحربي.

إبراهيم حسن: لا نريد باسم مرسي في الفريق، وسيرحل عقب مباراة #الزمالك، هو يقوم بتسريب أخبار الفريق.🗨️ pic.twitter.com/pOgiVuWysC — جول مصر - GOAL (@goaleg) April 2, 2019

وبعدها انتقل باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا الذي يلعب في صفوفه حاليًا، وبدأ مؤخرًا في استعادة جزء من مستواه المعهود، ولكنه لم يعد كما كان باسم الحاسم حتى الآن.

وأما عن المنتخب المصري، تمكن باسم مرسي من أن يفرض نفسه أساسيًا في صفوف الفراعنة، ولكن سرعان ما تم استبعاده بسبب أزمته مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري.

باسم خاض مع الفراعنة 10 مباريات فقط، سجل فيهم 7 أهداف، وبعدها تم استبعاده بسبب أزمته مع كوبر، وذلك بعدما تم اتهامه بادعاء الإصابة، ليضل طريقه بعدها.

مرسي لم يحقق في مسيرته سوى 3 بطولات مع الزمالك، الدوري المصري مرة واحدة وكأس مصر مرتين، ولم يحقق أي بطولة مع المنتخب المصري في تاريخه.

ويبدو أن ميدو تسرع في اختيار مرسي كخليفة له في الملاعب، ولكن الثنائي يتشابهان في أنهما ضلا الطريق، لأن العالمي أنهى مسيرته في سن الـ29 عامًا، والحاسم يصل الآن إلى سن الـ30 ولم يستطع استعادة مستواه المعهود.

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