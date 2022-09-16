خليفة أسطورة | المهلل والشمراني .. بداية رائعة ونهاية مؤسفة

هل أصاب فهد المهلل حينما اختار الشمراني خليفة له؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

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Shahid Shahid

موقع "جول" يواصل معكم سلسلته المميزة، والتي نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة العشرين، وقع اختيارنا فهد المهلل نجم الشباب السابق، والذي اختار ناصر الشمراني ليكون خليفته في الملاعب..

الليزر فهد المهلل

بدأ المهلل مسيرته مع كرة القدم في مركز الهجوم رفقة نادي الشباب، وهو يبلغ فقط من العمر 18 عامًا أصبح لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

المهلل تألق في أول ظهور له مع الشباب في بطولة كأس الاتحاد عام 1988، والتي توج بها الليوث، حيث استطاع أن يحصل على لقب هداف تلك البطولة، وتكرر نفس الأمر في الموسم الذي يليه بنفس البطولة.

وواصل اللاعب الذي أطلق عليه لقبي السكب والليزر تألقه رفقة الشباب، حيث نجح في تحقيق الدوري السعودي 3 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، وبطولة الخليج مرتين.

كما نجح فهد في قيادة الشباب لتحقيق بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، هذا بجانب بعض الألقاب الفردية، أبرزها هداف الدوري السعودي عام 1991، وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف عربي عام 1991.

وانتقل عام 1999 إلى نادي النصر، ولكنه لم ينجح فيها، حيث تسببت تلك التجربة في أزمة نفسية له، تسببت في إنهاء مسيرته الكروية.

وأما على صعيد المنتخب السعودي، كان المهلل ضمن لاعبي الأخضر في كأس آسيا 1996 التي أقيمت في الإمارات، وتوج بها المنتخب السعودي.

وكان المهلل هو هداف الأخضر في كأس آسيا، بعدما سجل 4 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة، ليحجز مكانًا في التشكيل المثالي للبطولة.

واستطاع المهلل أن يشارك مع الأخضر في نسختين من كأس العالم، عامي 1994 و 1998، كما شارك في كأس الخليج 3 مرات، والتي حققها مرة واحدة نسخة 1994.

واعتزل المهلل كرة القدم بشكل نهائي عام 2002، وبعدها ابتعد تمامًا عن الأضواء، ولم يظهر إلا مرات قليلة في وسائل الإعلام.

وخلال استضافته في برنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية، عند سؤاله عن اللاعب الذي يشبه فهد المهلل، اختار ناصر الشمراني لاعب الشباب والهلال والاتحاد السابق.

الزلزال ناصر الشمراني

نشأ الشمراني في مدينة مكة المكرمة، حيث انطلقت مسيرته عام 2003 بانضمامه إلى نادي الوحدة، وبعد تألقه قام نادي الشباب بالتعاقد معه في 2006، ثم تمت إعارته إلى الوحدة مجددًا لمدة موسم واحد.

وبعد عودته نجح الشمراني في تقديم أوراق اعتماده سريعًا، ليحجز مكانة أساسية في تشكيل الليوث سريعًا، ويصبح أفضل لاعبي الفريق في هذا الوقت.

وقاد الشمراني الشباب لتحقيق بطولة الدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس الأمير فيصل بن فهد مرة واحدة.

وفي صيف 2013 انتقل الشمراني إلى نادي الهلال، بعدما وافق على التوقيع على عقد مدته 3 سنوات، ليُصبح لاعبًا في صفوف الزعيم.

وحقق مع الهلال بطولة الدوري السعودي مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة، وكأس ولي العهد مرة، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2014 ولكن الزعيم خسر تلك المباراة.

وتمت إعارة الشمراني إلى نادي العين عام 2017 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، لعب 10 مباريات سجل فيها 8 أهداف.

وبعدها انتقل الشمراني إلى نادي الاتحاد عام 2019 ولكنه لم يتمكن من تقديم المستوى المطلوب منها، ليرحل إلى نادي الحد البحريني، ليُنهي مسيرته بطريقة غير متوقعة لواحد من أعظم المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية.

الشمراني حقق لقب هداف الدوري السعودي 5 مرات أعوام 2008 و 2009 و 2011 و2012، 2014، كما حصل على جائزة أفضل مهاجم سعودي مرتين، واحتل المركز الـ55 عالميًا.

ويعد اللاعب المُلقب بالزلزال هو صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين، خلف السوري عمر السومة مهاجم الأهلي.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، لم يحقق إنجاز يُذكر مع الأخضر، حيث أبرز إنجازاته هو الوصول لنهائي كأس الخليج العربي نسختي 2009 و2014.

أصاب المهلل حينما اختار ناصر الشمراني كخليفته في الملاعب، حيث اختار مهاجمًا من العيار الثقيل، ويتشابه الثنائي أيضًا في طريقة إنهاء مسيرتهما مع الساحرة المستديرة.

Shahid Shahid

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