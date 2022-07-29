خليفة أسطورة | السويد والجاسم .. حينما تنجح في الاختيار

هل أصاب حينما اختار إبراهيم سويد تيسير الجاسم خليفة له؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة السادسة عشرة، وقع اختيارنا على إبراهيم السويد نجم الأهلي السابق، والذي اختار تيسير الجاسم لاعب وسط وقائد الأهلي السابق، ليكون خليفته في الملاعب..

المايسترو إبراهيم سويد

نشأ سويد على حب وعشق كرة القدم، بعدما وجد شقيقاه اللذان يسبقانه في العمر محمد وسالم، يمارسان اللعبة في نادي ضمك، وذلك قبل احترافها مع أحد الأندية الكبرى.

وبدأت مسيرة سويد مع نادي ضمك في التسعينات، حيث قدم مستوى رائع، وكان في طريقه للعب مع نادي الاتحاد، ولكن شقيقه الأكبر محمد أقنعه باللعب للنادي الأهلي، بسبب خلاف نشب بينه وبين إدارة العميد وقتها.

وفي عام 1995 بدأت مسيرة سويد مع الأهلي، ونجح في الحصول على مكانة أساسية سريعًا، بسبب إمكانياته الفنية الرائعة، بالإضافة إلى إخلاصه الكبير.

ونجح سويد في تحقيق بطولة كأس ولي العهد مرتين، وكأس الأمير فيصل مرتين وكأس الصداقة الدولية مرتين، وكأس الأندية العربية مرة، ومثلها لكأس الخليج للأندية.

وبعد مسيرة دامت 9 سنوات، رحل سويد إلى نادي الاتحاد في صفقة مفاجئة للجميع، حيث أكد سويد بعدها على أن انتقاله جاء بسبب عدم تقديم الأهلي له عرضًا لتجديد عقده يرضيه ماليًا، عكس ما وجده من الاتحاد.

ونجح سويد مع الاتحاد في تحقيق بطولة الدوري السعودي مرة عام 2007 ودوري أبطال آسيا 2005 ودوري أبطال العرب مرة والمركز الرابع بكأس العالم للأندية 2005.

إبراهيم سويد استطاع أن يفرض نفسه أيضًا ضمن العناصر الأساسية للمنتخب السعودي، حيث نجح في تحقيق العديد من الإنجازات مع الأخضر.

واستطاع إبراهيم أن يشارك في تحقيق بطولة كأس العرب 1998 في قطر، وكأس الخليج عام 2003 بالكويت، كما شارك في التأهل إلى كأس العالم 3 مرات، أعوام 1998 و2002 و2006.

وفي حوار سابق له مع جريدة "الرياضية" السعودية، اختار سويد اللاعب تيسير جاسم ليكون خليفته في الملاعب، حيث قال عنه: "تيسير الجاسم لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي خليفتي في الملاعب بفضل قدراته التكتيكية الهائلة التي يتمناها أي مدرب".

الحاسم تيسير الجاسم

بدأ تيسير الجاسم مسيرته في الحادية عشرة من عمره مع نادي معن، ونجح للصعود إلى الفريق الأول، وبعد تألقه انتقل إلى نادي هجر، ليواصل معه التألق.

الجاسم انضم للنادي الأهلي موسم 2003-2004، حيث ظهر بشكل مميز في أول ظهور له بقميص الراقي، ليتمكن من الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أفضل حتى تمكن من أن يكون أحد العناصر الأساسية بالفريق.

وحقق تيسير العديد من البطولات مع الأهلي، أبرزها الثلاثية عام 2015 "الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد"، كما حصل أيضًا على كأس السوبر وكأس الملك 3 مرات، وكأس ولي العهد مرتين كأس الخليج للأندية مرة واحدة.

وتمت إعارة تيسير إلى نادي الغرافة وقطر القطريان، ولكنه لم يحقق معهما أي إنجاز يُذكر، ليعود إلى الدوري السعودي، قبل أن يُعيره الأهلي مرة ثالثة إلى نادي الوحدة.

وأما عن المنتخب، فكان تيسير أحد العناصر الشابة في قائمة الأخضر المشاركة في كأس أمم آسيا 2007 التي وصل فيها الأخضر إلى النهائي أمام المنتخب العراقي.

كما شارك في كأس الخليج 2009، والذي أقيم في سلطنة عمان، وخسر الأخضر المباراة النهائية أمام منتخب عمان بركلات الترجيح التي شهدت إهدار الجاسم لركلة منهم.

واختير تيسير الجاسم ضمن عناصر المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، ولكنه لم يكن ضمن العناصر الأساسية التي تم الاعتماد عليها.

لعب مع الأخضر السعودي حوالي 134 مباراة، سجل فيهم 19 هدفًا، وكان من العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف الأخضر.

وأما عن الألقاب الفردية، فإن الجاسم حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم بالسعودية مرة وأفضل لاعب بالأهلي مرة وأفضل لاعب وسط سعودي مرة.

ويبدو أن اختيار سويد للجاسم كان صائبًا، لما قدمه النجم الأهلاوي من عطاء كبير مع الأهلي والمنتخب السعودي قبل الاعتزال عام 2019.

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