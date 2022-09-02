خليفة أسطورة | أبو تريكة وسعيود .. ما الفارق بين الماجيكو والمحارب؟

هل استحق أمير سعيود خلافة أبو تريكة؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

Shahid

موقع "جول" يواصل معكم سلسلته المميزة، والتي نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة التاسعة عشرة، وقع اختيارنا محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي اختار الجزائري أمير سعيود لاعب الطائي السعودي ليكون خليفته في الملاعب..

الماجيكو .. محمد أبو تريكة

ولد أبو تريكة في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، حيث وجد نفسه في أسرة متواضعة، حيث كان يعمل في مصنعًا للطوب رفقة عمه، وهو العمل الذي ساهم في تقوية عضلاته وإعداده بدنيًا.

وبدأ أبو تريكة مسيرته مع عالم كرة القدم في عمر السبع سنوات في شوارع ناهيا، حيث كان يشارك دائمًا في الدورات الرمضانية، حيث كان يعتمد عليه أصدقائه للمهارات الكبيرة التي يمتلكها.

ودخل محمد وهو يبلغ من العمر 13 عامًا في اختبارات نادي الترسانة، لينجح فيها وينضم إلى الفريق، وبعد 3 سنوات نجح في الانضمام للفريق الأول.

وبعدها لعب في صفوف الفريق الأول الذي صعد إلى الدوري الممتاز، ليتألق ويقدم مستوى رائع مع الفريق، مما جذب الأندية الكبرى على رأسها الأهلي والزمالك.

وبمبلغ 450 ألف جنيه، انتقل أبو تريكة إلى النادي الأهلي، ليبدأ رحلته التاريخية الناجحة مع الكرة المصرية بشكل رسمي.

ونجح تريكة في قيادة الأهلي للسيطرة على البطولات المحلية والقارية خلال السنوات التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

حقق اللاعب المُلقب بالماجيكو لقب الدوري المصري مع الأهلي 7 مرات، وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

نجاحات أبو تريكة لم تقتصر على الأهلي فقط، بل نجح أيضًا في قيادة منتخب مصر لتحقيق كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2006 و 2008، بالإضافة إلى دورة حوض وادي النيل عام 2011.

وكانت له تجربة احترافية قصيرة مع نادي بني ياس الإماراتي، حيث قاده لتحقيق بطولة كأس الخليج للأندية عام 2013.

وأما عن الألقاب الفردية، تمكن أبو تريكة من الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 4 مرات أعوام "2006، 2008، 2012، 2013"، هذا بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في قائمة أفضل لاعب إفريقي عام 2008.

كما حصل الماجيكو على أفضل لاعب في مصر 5 مرات، وهداف كأس العالم للأندية عام 2006، وهداف دوري أبطال إفريقيا 2006، وهداف الدوري المصري موسم 2005-2006 برصيد 18 هدفًا.

أبو تريكة نجح في أن يكون المعشوق الأول لجماهير النادي الأهلي، لما قدمه للقلعة الحمراء من إنجازات وبطولات لا تُنسى في التاريخ.

وبعد تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2013، أعلن أبو تريكة عن اعتزاله كرة القدم، ليُنهي مسيرته بشكل رسمي بعد مشاركته مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 2013.

وخلال حواره مع صحيفة "الهداف" الجزائرية، قال محمد أبو تريكة: "أمير سعيود سيكون خليفتي في الملاعب، وسيصبح أفضل من أبو تريكة".

أمير سعيود محارب الصحراء

بدأ سعيود مسيرته مع فريق نادي ترجي قالمة، والذي تألق معه بشكل كبير، لينتقل إلى المنتخب الجزائري الأولمبي، ليلفت الأنظار له.

وبعدها انتقل سعيود إلى وفاق سطيف ليلعب في صفوف الناشئين، وبعدها تعاقد الأهلي المصري معه في شتاء 2009 لمدة 5 سنوات.

وقتها تحدث الجميع عن الإمكانيات والمهارات الكبيرة التي يمتلكها سعيود، وبدأ الحديث عن أمير سيكون مستقبل القلعة الحمراء لصغر عمره ومهاراته.

ولكن لم ينجح النجم الجزائري من حجز مكانة أساسية في تشكيل الأهلي، لتتم إعارته إلى نادي العربي الكويتي والإسماعيلي ومولودية الجزائر وبيروي ستارا زاغورا البلغاري.

وبعدها انتقل سعيود إلى نادي الصفاقسي التونسي في يناير 2014، ثم إلى دفاع تاجنات في الدوري الجزائري، ثم اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد الذي تألق معه.

سعيود استطاع أن يتألق بشكل لافت مع فريقه شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا، لينتقل في صيف 2021 إلى الطائي السعودي الذي يقدم معه مستوى مميز.

وعلى مستوى البطولات، تمكن سعيود من تحقيق كأس السوبر المصري مع الأهلي، وكأس السوبر الجزائري مع اتحاد العاصمة، وكأس بلغاريا وكأس السوبر رفقة فريق بيروي.

إنجازاته الكبرى كانت مع شباب بلوزداد الذي حقق معه لقب الدوري الجزائري مرتين وكأس الجزائر مرة واحدة وكأس السوبر الجزائري مرة.

وأما عن المنتخب الجزائري، فتمكن أمير سعيود من تحقيق بطولة كأس العرب 2021.

الحقيقة أن أبو تريكة لم ينجح في اختيار خليفته في الملاعب، حيث لم يتمكن سعيود من تحقيق إنجازات جماعية وفردية مثل التي حققها النجم المصري.

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