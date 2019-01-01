خليجي 24 - منتخب عُمان.. رغبة اللقب الثاني تسيطر على سامبا الخليج

منافسات قوية ستشهدها بطولة خليجي 24

أيام قليلة وتنطلق النسخة 24 من كأس الخليج العربي أو "خليجي 24"، وتستضيفه هذه النسخة دولة قطر، بمشاركة 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين من أجل اعتلاء قمة الكرة الخليجية والحصول على الكأس.

المجموعة الأولى تضم كلًا من قطر والعراق والإمارات واليمن، بينما جاء كلًا من السعودية والبحرين والكويت وعمان في المجموعة الثانية، حيث ستشهد البطولة منافسة قوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنطلق المباريات يوم 26 نوفمبر الجاري حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث يتأهل المركز الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي، ويستضيف النهائي ستاد خليفة "الدولي".

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، تاريخ المنتخب العُماني في بطولة خليجي وعدد ألقابه والهداف التاريخي لها.

1 – تاريخ عُمان في البطولة

شارك المنتخب العُماني في البطولة في جميع النسخ ما عدا أول نسختين، حيث تواجد للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت عام 1974 في الكويت وقتها.

استضافت عُمان البطولة في 3 مناسبات أعوام 1984 و 1996 و2009، حيث حققوا اللقب مرة واحدة فقط في تاريخهم وهي النسخة التي أقيمت على أرضهم 2009.

2 – أفضل إنجاز لعُمان في البطولة

يعد أفضل إنجاز للمنتخب العُماني هي في نسخة 2009 الذين توجوا باللقب وقتها في البطولة التي أقيمت على أرضهم ووسط جماهيرهم، وهي خليجي 19.

تأهلوا من مرحلة المجموعات بعد التعادل السلبي مع الكويت والفوز على العراق بأربعة أهداف نظيفة وفوز أخر على البحرين بهدفين دون رد.

أقصوا منتخب قطر في نصف النهائي بهدف دون رد، وتمكنوا من انتزاع اللقب من السعودية بركلات الترجيح بنتيجة 6 – 5 في اللقاء النهائي.

3 - الهداف التاريخي

يعد عماد الحوسني هو الهداف التاريخي لمنتخب عُمان في البطولة برصيد 8 أهداف حيث سجلهم على مدار مشاركته في 4 نسخ من بطولة "خليجي".

سجل الحوسني هدفين في العراق ومثلهم في البحرين في نسخة 2004، وأحرز هدف في الإمارات ومثله في الكويت في نسخة 2007، وتمكن من تسجيل هدف واحد في العراق في نسخة 2009، وفي النسخة الأخيرة له مع عُمان سجل هدف في البحرين عام 2011.