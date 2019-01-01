خليجي 24 - منتخب البحرين.. الأحمر يبحث عن اللقب الأول في تاريخه

منافسة قوية في خليجي 24 على اللقب

أيام قليلة وتنطلق النسخة 24 من كأس الخليج العربي أو "خليجي 24"، وتستضيفه هذه النسخة دولة قطر، بمشاركة 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين من أجل اعتلاء قمة الكرة الخليجية والحصول على الكأس.

المجموعة الأولى تضم كلًا من قطر والعراق والإمارات واليمن، بينما جاء كلًا من السعودية والبحرين والكويت وعمان في المجموعة الثانية، حيث ستشهد البطولة منافسة قوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنطلق المباريات يوم 26 نوفمبر الجاري حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث يتأهل المركز الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي، ويستضيف النهائي ستاد خليفة "الدولي".

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، تاريخ المنتخب البحريني في بطولة خليجي وعدد ألقابه والهداف التاريخي لها.

1 – تاريخ البحرين في البطولة

شارك المنتخب البحريني في جميع نسخ بطولة خليجي، منذ انطلاقها عام 1970، بل وهو صاحب أول استضافة للبطولة وقتها ولكنه لم يحالفه الحظ وحل في المركز الثاني لحساب الكويت.

واستضافت البحرين البطولة أيضًا في 3 مناسبات أخرى أعوام 1986 و1998 و2013، حيث لم ينجح في التتويج بها نهائيًا.

2 – أفضل إنجاز للبحرين في البطولة

يعد أفضل إنجاز للمنتخب البحريني وهو المركز الثاني، حيث حل به 4 مرات، أعوام 1970 و1982 و1992 و2003.

وجاء المنتخب البحريني في المركز الثالث أيضًا أعوام 1990 و 1994 و2004.

3 – الهداف التاريخي للبحرين في البطولة

طلال يوسف لاعب فريق الرفاع البحريني هو هداف منتخب بلاده في بطولة خليجي حيث سجل 9 أهداف بواقع مشاركته في 4 نسخ من البطولة.

سجل طلال في نسخة 1998 هدف في مرمى عمان، وفي نسخة 2003 سجل 5 أهداف، وفي 2004 هدفين وهدف أخر في السعودية بنسخة 2007.