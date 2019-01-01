الإصابة تُبعد سالم الدوسري وسلمان الفرج عن تدريب السعودية استعدادًا لقطر

المباراة يوم الخميس القادم

واصل للمنتخب السعودي تدريباته في الدوحة اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 24 يوم الخميس القادم في استاد الجنوب بالعاصمة القطرية.

الأخضر كان قد هزم نظيره العُماني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بهدفين دون رد، ليصعد للمربع الذهبي متصدرًا لمجموعته، فيما صعدت قطر لنصف النهائي بعد انتصارها على الإمارات في مباراة حاسمة بنتيجة 4-1.

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المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذي شاركوا في مواجهة عُمان يوم أمس وقد اكتفوا بتدريبات استشفائية، فيما ضمت الثانية اللاعبين الذين لم يلعبوا اللقاء وأدوا مرانًا عاديًا تضمن تدريبات الإحماء وتدريبات أخرى على التمرير.

الأبرز في مران اليوم الذي أجري على ملاعب التدريب في أكاديمية أسباير كان غياب ثنائي الوسط سالم الدوسري وسلمان الفرج عن المران، وقد أوضح حساب المنتخب السعودي على تويتر أن السبب في غيابهما هو الإصابة.

إذ يُعاني الفرج من آلام في العضلة الخلفية للفخذ فيما اشتكى الدوسري من آلام في عضلة الساق، وقد أجرى اللاعبان فحوصات وأشعة بالرنين المغناطيسي للوقوف على حالة الإصابة ومدى قدرتهما مواجهة المنتخب القطري يوم الخميس.