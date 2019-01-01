عبد الفتاح عسيري: لم نُحقق شيئًا بعد، ولهذا خسرنا أمام الكويت

السعودية تأهلت لنصف نهائي خليجي 24

أكد عبد الفتاح عسيري نجم منتخب السعودي أن الصعود لنصف نهائي كأس الخليج العربي 24 لا يعني إنجاز المهمة في البطولة، بل الفوز باللقب والعودة بالكأس للرياض هو هدف الأخضر.

الأخضر كان قد هزم نظيره العُماني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 24 بهدفين دون رد، ليصعد للمربع الذهبي متصدرًا لمجموعته.

أكرم عفيف: الفرحة فرحتان اليوم، لا نريد سوى الفوز بلقب خليجي 24

لاعب الأهلي قال عن اللقاء بعد المباراة "أهنئ الشعب السعودي بالفوز والتأهل للمربع الذهبي في خليجي 24، لكننا لم نحقق شيء بعد ومازال أمامنا الكثير".

"أتينا لقطر لتقديم الأفضل الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الثمين، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف بإذن الله".

تابع موضحًا أسباب الخسارة أمام الكويت في افتتاح المشوار "خسارتنا أمام الكويت كانت تأثرًا بغياب لاعبي الهلال عن البطولة، تأخر التحاقهم بالمنتخب لمشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا أثر على مستوى المنتخب السعودي".

"الأهم أننا عدنا سريعًا وعوضنا ذلك بالفوز على البحرين وعُمان والتأهل لنصف النهائي بجدارة وصدارة المجموعة، والقادم أفضل إن شاء الله".

وكان منتخب السعودية قد بدأ البطولة بصورة سلبية بالخسارة أمام الكويت، لكنه ظهر بصورة أفضل وحقق انتصارًا مهمًا على البحرين ومن ثم لعب اليوم أفضل مبارياته وهزم عُمان 3-1.

وستُقام المباراة المرتقبة بين قطر والسعودية في نصف النهائي على ملعب خليفة الدولي مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 ميلاديًا، 8 ربيع الآخر 1441 هجريًا.