هتان باهبري أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان

الأخضر لنصف النهائي بعد فوزه على عُمان

فاز هتان باهبري بلقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب السعودي ضد عُمان ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر حاليًا.

الأخضر حسم تأهله لنصف نهائي خليجي 24 بالفوز على عُمان 3-1 وقد لعب نجم الهلال مباراة ممتازة سجل خلالها هدفين فيما أضاف زميله فراس البريكان الهدف الثالث، ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد أصحاب الملعب "قطر" في نصف نهائي يعد بالكثير من المتعة والإثارة.

فيديو | شاهد هدفي الشوط الأول للسعودية ضد عُمان

وكان منتخب السعودية قد بدأ البطولة بصورة سلبية بالخسارة أمام الكويت في مباراة غاب عنها نجوم الهلال الذي خاضوا معه إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز في اليابان، إذ فضل المدير الفني الفرنسي للأخضر "هيرفي رينارد" إراحتهم.

وقد استعاد المنتخب السعودي بريقه حين شارك معه نجوم بطل دوري أبطال آسيا في اللقاء الثاني أمام البحرين وتمكنوا من الفوز قبل أن يلعبوا أفضل مبارياتهم في خليجي 24 أمام عُمان اليوم.

المثير أن الأمر ذاته ينطبق على منافسهم القادم في نصف النهائي، إذ بدأت قطر البطولة بالخسارة المفاجئة من العراق لكن العنابي استرد وعيه بالفوز على اليمن ومن ثم لعب أقوى مبارياته اليوم وهزم الإمارات في مباراة حاسمة على بطاقة الصعود للمربع الذهبي.