خلفان مبارك يتحدث عن سر التفاهم مع مبخوت وأفضل أهدافه بالموسم

الجزيرة أنهى معسكره بهولندا ونجمه يؤكد تحقيق الاستفادة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد خلفان مبارك؛ لاعب الجزيرة الإماراتي، بمعسكر الفريق الخارجي، مؤكدًا أنه حقق الاستفادة الكاملة بحدوث انسجام بين اللاعبين والمدرب.

فخر أبو ظبي خاض خلال الفترة الماضية معسكر إعداد خارجي بألمانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وقال مبارك، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التجهيزات في المعسكر تسير بشكل سلسل بالنسبة للاعبين والمدرب، هناك تفاهم كبير بين اللاعبين والمدرب وهذا أهم شيء في هذه المرحلة".

بشأن حصده لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي: "فخر لي، لكن كطموحي الشخصي هي أن تصاحب بطولات جماعية مع الفريق".

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عن التفاهم الكبير بينه وبين علي مبخوت؛ مهاجم الفريق، علق: "هو تفاهم بين أي صانع لعب ومهاجم، والفطرة التي يمتلكها مبخوت تسهل هذا كثيرًا".

بسؤاله عن أفضل أهدافه في الموسم الماضي: " هدفي في الفجيرة، وكذلك أفضل تمريرة حاسمة لي بالموسم كانت أمام الفجيرة على ملعبنا".

واختتم موجهًا رسالة لجماهير فخر أبو ظبي: "أبارك لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله نحتفل في نهاية الموسم".

📹 في اللقاء التالي يحدثنا أفضل لاعب إماراتي في 2019 وصانع ألعاب الجزيرة الموهوب خلفان مبارك عن المعسكر الاعدادي للموسم الجديد، وعن سر التفاهم بينه وبين الهداف علي مبخوت، ويرسل رسالة تهنئة لمشجعي #فخر_ابوظبي بمناسبة #عيد_الاضحى 🖤♥️ pic.twitter.com/3FViOr3bA8 — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) August 12, 2019

يذكر أن الجزيرة يستهل الموسم الجديد بمواجهة خورفكان، المقرر إقامتها في 22 من الشهر الجاري.