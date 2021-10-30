خلال بيان رسمي .. طلب صارم للأهلي تجاه الهويش

الأهلي يتحرك ضد محمد الهويش

أصدر النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، بيانًا رسميًا يهاجم فيه الحكم محمد الهويش، الذي أدار مباراة الفريق أمام الهلال، مساء أمس الجمعة، بسبب قراراته التحكيمية.

وتعادل الأهلي مع الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا تم الاعتراض على محمد الهويش من جانب الأهلي؟

المباراة كانت مثيرة على الجانب التحكيمي، حيث كانت هناك العديد من اللقطات الجدالية التي حدثت خلال المباراة، وحسب ما ذكره خبير تحكيمي، فإن الأهلي تعرض للظلم.

لعل أبرز لقطات المباراة هي إلغاء احتساب ركلة جزاء للمهاجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي بالدقيقة 60، بعد عرقلته من جانب محمد البريك الذي قام بشده بشكل واضح.

تعرف على تحليل أداء حكم الهويش من هنا: محلل تحكيمي: عدم طرد كويلار قرار ظالم ومأساوي، وللأهلي ركلتي جزاء

ماذا جاء في بيان النادي الأهلي ضد الهويش؟

النادي الأهلي أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطالب فيه بعدم إسناد أي مباراة خاصة للراقي للحكم محمد الهويش، بسبب قراراته التحكيمية، التي تسببت في عدم انتصار الفريق بالكلاسيكو "على حد وصفه".

وجاء نص البيان كالآتي: "طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد أخطائه التحكيمية المتكررة، والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة الهلال، بالجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وتابع: "وأكدت إدارة النادي أن مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية "الفار" التي وجدت لضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها".

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