خلال بيان رسمي - بيراميدز يؤكد التزامه بجدول مباريات الدوري والكأس

بيراميدز يصدر بيانًا رسميًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي بيراميدز، عن التزامه بجدول مباريات الدوري والكأس، والذي وضعه اتحاد الكرة المصري مؤخرًا.

وكان بيراميدز قد أصدر بيانًا صباح أمس الخميس، يؤكد خلاله على أنه متمسك بجدول مباريات الدوري والكأس، مطالبًا بعدم إجراء أي تعديلات أخرى على الجدول من قبل اتحاد الكرة.

نشر الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا عن النادي، يؤكد خلاله على التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس المعلن من جانب اتحاد الكرة.

بيان من نادي بيراميدز بشأن مباريات الدوري والكأس pic.twitter.com/0Yzovho5f3 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 22, 2019

وجاء نص البيان كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجددًا على التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس، والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا.

ويشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس ولا يمنح فريقًا أي أفضلية على الآخر.

ويود النادي الإشارة مجددًا إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، والمحدد له يوم 28 فبراير الجاري".

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جاء ذلك التأكيد، بعد الإعلان عن تغيير ملكية نادي بيراميدز، من المستشار السعودي تركي آل الشيخ، إلى سعادة الإماراتي سالم الشامسي.