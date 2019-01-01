خلال بيان رسمي - الأهلي يخطر اتحاد الكرة رفضه المساس بجدول مباريات الدوري

الأهلي يرفض إجراء تعديلات على جدول المباريات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسل النادي الأهلي، خطابًا لاتحاد الكرة المصري، صباح اليوم الجمعة، يؤكد خلاله على تمسكه بحقه الكامل، دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري، وفقًا للجدول الذي تم الإعلان عنه.

الأهلي نشر عبر موقعه الرسمي، بيانًا يؤكد خلاله على أنه في حال تأجيل أي مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها يوم 30 مارس المقبل، سيعتذر عن مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي سيتم تأجيلها، التزامًا بجدول المسابقة، وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وجاء باقي نص البيان كالآتي:

يوافق اليوم الذكرى السابعة لأحداث استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 شهيداً من جماهير النادي الأهلي #لن_ننساكم ❤️ pic.twitter.com/P0anCuSY66 — جول مصر (@goaleg) January 31, 2019

"وذكر النادي في خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات.

هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل.

كما أن النادي الأهلي تحمل الكثير من جراء ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التي يتشرف بها دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية".