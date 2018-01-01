خلال بيان رسمي - أمم إفريقيا 2021 ستقام في الكاميرون

الكاميرون وافق على استضافة أمم إفريقيا 2021 بعد سحب تنظيم 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قبول الكاميرون استضافة كأس أمم إفريقيا 2021، خلال بيان رسمي أصدره.

الكاف أكد خلال البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي، على أن الفترة الماضية تعرض إلى حملة قوية ضده من خلال معلومات خاطئة، هدفها التشهير به.

البيان أشار إلى أن البعض يحاول تصوير الكاف بأنه يتخذ قرارته دون العودة إلى القواعد واللوائح، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الغانية أكرا نوفمبر الماضي.

كاف شدد على أن إدارته لن تتورط في في مثل هذه النقاشات، خاصة وأن دولة الكاميرون قبلت تنظيم أمم إفريقيا 2021 خلال خطاب وصل إلى الاتحاد الإفريقي من جانب رئيس الكاميرون.

#الهلال ينتصر على #الأهلي في مباراة ماراثونية، إليكم أبرز ما جاء خلال هذه المباراة المثيرة .👌👌 pic.twitter.com/57yhhMIG1A — جول مصر (@goaleg) December 21, 2018

وعبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن كامل الامتنان لرئيس دولة الكاميرون السيد بول بيا.

وأكمل الكاف خلال بيانه، أن القرار الصادر بسحب البطولة من الكاميرون، جاء بعد دراسة تقارير لجان التفتيش، مبديًا عدم موافقته ورضاه عن التشكيك في مثل هذه القرارات.

يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية، ليتقدم الثنائي مصر وجنوب إفريقيا على طلب استضافة البطولة.