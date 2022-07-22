خلاف في بايرن ميونخ بسبب برشلونة .. أوليفر كان يعارض تصريحات ناجلسمان!

ليفاندوفسكي يخلق أزمة جديدة في بايرن ميونخ بعد رحيله عن صفوف العملاق البافاري

لا يزال تأثير صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة له صدى قوي داخل جدران بايرن ميونخ، حيث نشب خلاف بين يوليان ناجلسمان المدير الفني للعملاق البافاري، وأوليفر كان المدير الرياضي للفريق، بسبب تعليقات المدرب على الصفقة.

ليفاندوفسكي انتقل إلى فريق برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة بلغت 50 مليون يورو، وهي صفقة كبيرة نظرًا لبقاء سنة واحدة على نهاية عقد المهاجم البولندي بالإضافة إلى عمره الذي يتقرب من 34 عامًا.

قبل أيام أدلى المدرب الألماني يوليان ناجلسمان تصريحات شكك فيها في التعاقدات الأخيرة لنادي برشلونة، حيث أن البلوجرانا بحسب قوله: "هو النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال، لكنه يشتري بعد ذلك جميع اللاعبين الذين يريدهم".

ليفاندوفسكي يشق الصفوف داخل بايرن ميونخ

لم تستغرق هذه التصريحات وقتًا طويلاً لتنتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وهي مفاجئة بعد اتمام الانتقال حيث يبدو أن كلا الطرفين قد انتهى بهما المطاف في حالة رضا من الصفقة.

في المؤتمر الصحفي لعرض دي ليخت، سُئل المدير الرياضي للبايرن أوليفر كان عن الأمر وعن كلمات المدرب الألماني، لكنه خلف رأي ناجلسمان حيث دافع عن انتقالات برشلونة قائلًا: "صحيح أن برشلونة عليه ديون كثيرة، لكن لا يمكننا الحكم على ذلك".

وأضاف: "هم يعرفون الأموال التى لديهم لذا عليه توخي الحذر عند الإدلاء بالتعليقات".

الجدير بالذكر أن برشلونة تعاقد مع كل من أندرياس كريستنسن، وفرانك كيسيه في صفقات انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقدهما مع تشيلسي وميلان على التوالى، بالإضافة لضم رافينيا دياز من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ نظير 50 مليون يورو.