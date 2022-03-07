خلاف ديباي وتوريس ينتهي بعناق .. الإسباني أراد أن يكون الحاسم!

حقق فريق برشلونة الفوز أمام نظيره إلتشي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

الفوز جاء عن طريق ركلة جزاء جاءت في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، سددها البديل ممفيس ديباي وجاء بهدف الانتصار.

لكن قبل تسديد الركلة حدث حوار بينه وبين البديل الآخر ممفيس ديباي الذي أخذ الكرة في حوزته وتوجه من أجل تسديد الخطأ.

يبدو أن توريس أراد تسديد ركلة الجزاء لكن الهولندي كان سريع في اتخاذ القرار وحسم الأمور سريعًا عندما وضع الكرة في الزاوية الأصعب على حارس إلتشي.

بعدها وفي نهاية المباراة حظى الثنائي بمحادثة قصيرة، وأشار توريس إلى دكة البدلاء قبل أن يحتضن زميله الهولندي ويغادرا الملعب.

وكان توريس قد سجل هدف برشلونة الأول في المباراة بعد أن حل بديلًا في الشوط الثاني، وكان ذلك هو هدف التعادل للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بعد مرور 27 جولة، ولهم مباراة مؤجلة.