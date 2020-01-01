خلاف جديد بين رونالدو وساري .. كريستيانو يشكو قلة الفرص المتاحة له

البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضب من قلة عدد الكرات التي تصل له كل مباراة في صفوف يوفنتوس.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس غاضب للغاية من قلة عدد الفرص التي تصل له.

جاء هذا بحسب ما أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النجم البرتغالي قد شكى لمديره الفني ماوريتسيو ساري من ذلك الأمر خلال لقاء اليوم.

وشوهد النجم البرتغالي وهو في حالة عصبية خلال حديثه مع المدرب الخاص به بين الشوطين، ولم تكن تلك هي المرة الأولى.

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وكان رونالدو قد شارك اليوم في لقاء فريقه أمام نظيره تورينو على ملعب البيانكونيري وسجل هدفًا من ركلة ثابتة في الشوط الثاني.

وحقق فريق يوفنتوس الفوز اليوم على نظيره تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وخرج رونالدو في تصريحات صحفية عقب المباراة وقال: "لا يهم من سجل أنا أو ديبالا الأهم أن يوفنتوس حقق الفوز، نحن نتألق في تلك الأيام، ولدينا الكثير من الثقة، وأظن أننا نستطيع الفوز على ميلان".

وأنهى تصريحاته: "الفوز كان في غاية الأهمية في لقاء اليوم بالنسبة لنا حتى نضع المزيد من الضغط على فريق لاتسيو".

جدير بالذكر أن البيانكونيري كان قد وصلل للنقطة رقم 75 في المركز الأول بعد فوز اليوم، وأقترب خطوة جديدة من لقب الدوري.