خلاف بين مالديني وجازيديس قد يطيح به من ميلان

خلاف بين باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان وإيفان جازيديس المدير التنفيذي للفريق قد يطيح به من منصبه.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن إمكانية رحيل باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان عن إدارة الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن السبب في ذلك يعود لخلاف في وجهات النظر بين مالديني وإيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل مالديني لن يكون فوريًا لكنه سيكون بنهاية الموسم لو لم يتم الوصول لحل وسط بينه وبين المدير التنفيذي.

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ويأتي الخلاف الرئيسي بين جازيديس والمدير الرياضي حول استمرار ستيفانو بيولي في الموسم المقبل، حيث يسعى مالديني لبقائه وهي نفس وجهة نظر بوبان، في الوقت نفسه لا يمانع المدير التنفيذي تجربة مدرب ألماني.

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وذكرت الصحيفة أن مارسيلينو المدير الفني الأسبق لفالنسيا ولوتشيانو سباليتي يعدان ضمن قائمة جازيديس المرشحة لخلافة بيولي حال رحيله.

وكان مالديني قد تولى مركز المدير الرياضي لميلان منذ نهاية الموسم الماضي، ولم يتم الكشف عن فترة تعاقده مع الفريق في ذلك المنصب.

جدير بالذكر أن ميلان يمر بفترة متذبذبة تحت قيادة بيولي حيث وصل مؤخرًا للمركز السابع بالدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بعد 25 جولة.