اسم جديد يدخل ترشيحات روما لخلافة دي فرانشيسكو
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أوردت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي لوران بلان هو آخر الأسماء التي دخلت الترشيحات لخلافة أوزيبيو دي فرانشيسكو في حال استمرار تراجع النتائج.
وخسر روما الأربعاء الماضي أمام فكتوريا بلزن بدوري الأبطال وقبلها فرط في تقدمه على كالياري بهدفين ليتعادل في اللحظات الأخيرة ويستمر في نتائجه السلبية هذا الموسم.
وذكرت "كوريري" أن بلان دخل في اهتمامات مونشي، المدير الرياضي، لسابق خبراته مع الكرة الإيطالية عندما لعب مع إنتر لعامين ما بين 1999 و2001، وقبلها مع نابولي في موسم 1991-1992.
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ولم يدرب بلان أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 2016 بعدما قاده إلى لقب الدوري المحلي والكأس وكأس الرابطة والسوبر.
وأشارت الصحيفة أن لائحة الأسماء تتضمن باولو سوزا، مدرب فيورينتينا السابق، ليوناردو جارديم، المدير الفني الأسبق لموناكو، وفيتشينزو مونتيلا، لاعب ومدرب روما السابق.
ويحتل روما المركز الثامن برصيد 21 نقطة ويلعب مساء الأحد أمام جنوى في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.