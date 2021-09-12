خفايا الاتحاد الآسيوي .. "مؤامرة لإقصاء الهلال والنصر من دوري الأبطال"

تعرف على ما قد يحدث للهلال والنصر بالبطولة القارية

كشف الإعلامي الرياضي أحمد النباط، عن العديد من الخفايا الموجودة داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هناك نية لإقصاء الهلال والنصر وعدم حصولهما على اللقب.

ويستعد الهلال لمواجهة الاستقلال الإيراني يوم الإثنين، بينما سيواجه النصر فريق تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

النباط قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "يجب أن يكون ذهن لاعبي الهلال والنصر حاضر في المباريات، والفريقين يمتلكان لاعبين هدفهم هو تحقيق البطولات، خاصة الآسيوية".

وتابع: "أتمنى أن ينتبهون للتحكيم، لأنه للأسف أعرف بعض الخفايا وماذا يحدث داخل الاتحاد الآسيوي، وللأسف بعض الدول لا تتمنى وصول الهلال أو النصر إلى التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا".

الناقد الرياضي تابع: "أتمنى من اللاعبين التركيز والانتباه إلى هذه النقطة جيدًا، لأن التحكيم قد يلعب دورًا كبيرًا في خروج الهلال والنصر من البطولة".

واستطرد قائلًا: "كنت في ماليزيا وتحدثت مع حكم ماليزي، وقال لي بعض الأمور التي لا أريد التطرق لها الآن، ولكن تفاجئت بكلامه، وهذا الكلام منذ 5 سنوات".

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أحمد النباط اختتم حديثه قائلًا: "يجب على الأندية السعودية الانتباه إلى هذه الأمور جيدًا، خاصة التحكيم، خوفًا من ضياع البطولة من خطأ تحكيمي أو أي شيء".

احمد النباط :

هناك اسماء في الاتحاد الاسيوي لا تريد للهلال و النصر الحصول على البطولة الاسيوية ..

الحصاد الرياضي ...@alnbbat1 pic.twitter.com/NuCQBLLVJf — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 11, 2021

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