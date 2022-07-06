خط دفاع كامل ونيران في الهجوم.. غانا تحشد جيشًا جرارًا للانتقام من سواريز!

النجوم السوداء لم تنس فعلة الأوروجوياني في 2010

من يستطيع نسيان تاريخ النجوم السوداء في كافة المحافل، منتخب غانا هو أحد أقوى المنتخبات الإفريقية عبر التاريخ، وله في كأس العالم ذكريات عديدة.

الذكرى الأكثر قربًا هي في مونديال 2010 الذي كان "البلاك ستارز" على وشك أن يصلوا إلى دوره نصف النهائي حينما تعادلوا مع أوروجواي وأهدروا ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ويحسمها رفاق لويس سواريز.

الأخير كان بطل واحدة من لقطات عدم الروح الرياضية التي لا تنسى في تاريخ كؤوس العالم حين تصدى للكرة بيديه وطرد من الملعب واحتفل سعيدًا بإهدار جيان أسامواه لركلة الجزاء التي حزنت عليها كل قارة إفريقيا.

ولكن غانا تريد أن تعوض ما فاتها، خصوصًا وأن أوروجواي تحديدًا توجد معها في المجموعة الثامنة برفقة كل من البرتغال وكوريا الجنوبية.

ولذلك تطمح غانا لبناء جيل ذهبي جديد سواء بالحفاظ على نجوم المنتخب من الجيل السابق أمثال أندريه أيو، وتدعيم نجوم حاليين من أمثال أمارتي، والخطوة التي تقوم بها غانا حاليًا بكل إصرار، هي حسم مصير اللاعبين ذوي الأصول الغانية في دوريات العالم الكبرى وضمان تمثيلهم للنجوم السوداء.

نجم من الطراز الأول.. لكنه ليس كافيًا!

آخر حلقة في هذه الخطط وربما أكثرها قوة، تمثل في إعلان اللاعب الإسباني الغاني إنياكي ويليامز تمثيل منتخب غانا في مونديال 2022 بقطر، بعد أن خاض مباراة دولية واحدة بقميص منتخب لا روخا في عام 2016، لم تكن كافية بالتأكيد لإرضاء شغفه الدولي وتحقيق حلم لعب كأس العالم.

ويليامز المولود لأبوين غانيين يعد من أهم لاعبي أتلتيك بيلباو عبر التاريخ، ولذلك فإن أسطورته مرشحة للاكتمال في الفريق الباسكي، وهو الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.

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ولكن ليس لأن سنه صغيرة فحسب، بل لأن شقيقه نيكو ويليامز يستعد لحمل لواء أخيه بقوة في الفريق، اللاعب الموهوب هو الآخر على وشك أن يمثل منتخب غانا وبشكل أكثر سهولة من ويليامز لأنه لم يخض مباراة دولية مع لا روخا.

قوانين "فيفا" باتت تسمح للاعبين الذين لم يخوضوا أكثر من مباراة ودية واحدة مع منتخبات بلادهم بالتحول إلى تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، واستغلت غانا هذا الأمر بقوة.

غانا أيضًا استقطبت محمد ساليسو بشكل رسمي بعد رفضه الاستدعاء الدولي في أكثر من مناسبة، رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم كيرت إدوين سيموين أوكراكو، أكد أن مدافع ساوثهامبتون الإنجليزي سيدعم تشكيلة "البلاك ستارز" في المونديال.

ليس ساليسو التدعيم الوحيد في خط الدفاع، بل إن غانا ضمنت تمثيل طارق لامبتي نجم برايتون أند هوف ألبيون وظهيره الأيمن لها في المونديال،

ناشئ تشيلسي مثل الفئات السنية الأدنى لمنتخب إنجلترا، ولكنه قرر تمثيل منتخب غانا الأول طمعًا في فرصة بالمونديال وهو اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

مدافع قوي آخر ضمنت غانا ولاءه في المونديال، وهو ستيفان أمبروسيس لاعب هامبورج الألماني البالغ من العمر 23 عامًا والذي مثل منتخب ألمانيا للشباب في مباراة وحيدة.

تكمل غانا خط دفاعها أيضًا بمدافع من البوندسليجا، تتمثل في باتريك فايفر لاعب نادي دارمشتات الألماني المولود في ألمانيا من أصول غانية.

نتحدث أيضًا عن مهاجم واعد للغاية سيضاف إلى التدعيم الذي أجرته غانا بالأخوين ويليامز، ويتمثل في لاعب آخر من هامبورج، هو رانسفورد يبواه كونيجسدورفر، والبالغ من العمر 20 عامًا، والناشط في مركز رأس الحربة.

وسبق لكونيجسدورفر تمثيل منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا في مباراة وحيدة ولكنه اختار تمثيل غانا في هذا الوقت من مسيرته الكروية طمعًا في فرصة لظهور أكبر بالمونديال.

قادمون للانتقام يا سواريز!

تدعيم صارخ آخر في الهجوم يأتي عبر موهوب آرسنال الإنجليزي إيدي نكيتياه الذي مثل كافة الفئات السنية لمنتخب إنجلترا، ولكن آن الأوان كي يأخذ فرصة جديدة مع غانا، لاعب آرسنال الذي سجل برفقة الجانرز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي أعلن أنه اختار تمثيل غانا كمنتخب أول، وهو الذي لم يشارك في مباراة دولية واحدة حتى مع منتخب الأسود الثلاثة.

ثم يأتي هودسون أودوي جناح تشيلسي الإنجليزي، والذي مثل منتخب إنجلترا الأول، ليكمل القائمة بعد أن اختار تمثيل غانا في المونديال، ليضيف موهبة وسرعة ومهارة استثنائية وخبرات أوروبية لتشكيلة البلاك ستارز في المونديال وهو الذي خاض 72 مباراة محلية مع تشيلسي، أودوي قرر ولكن الاتحاد الغاني لم يعلن بعد، شأنه شأن نكيتياه.

نحن أمام خطي هجوم إضافي وخط دفاع كامل إذًا تتم إضافتهم لتشكيلة البلاك ستارز، غانا تطمح للتعبير عن نفسها بأفضل شكل ممكن في مونديال 2022، إعادة الجيل الذهبي لها والانتقام من لويس سواريز على فعلة 2010!.

Asamoah Gyan says he would have handballed like Luis Suarez did at the 2010 World Cup if he was in the same situation 👀 pic.twitter.com/0MWykp0ndM — GOAL (@goal) April 11, 2022

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