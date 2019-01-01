على خطي رونالدو وبيكيه.. أكويلاني رئيسًا لناديه الأول

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أكويلاني لاعب روما السابق يشتري فريق طفولته

فيسبوك تويتر محمد عماد

قام لاعب روما السابق ألبيرتو أكويلاني إنه قام بشراء فريق سبيس مونتيساكرو 1908، والذي ترعرع فيه وهو في طفولته.

اللاعب البالغ من العُمر 34 عامًا تدرب مع الفريق المتواضع سبيس مونتيساكرو وهو في طفولته، قبل الانتقال لصفوف الناشئين بفريق روما الإيطالي.

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النجم الإيطالي المعتزل قرر شراء 100% من أسهم فريق طفولته، ليصبح مالك ورئيس للنادي.

وقال أكويلاني الذي سبق له اللعب لصالح فريق ليفربول في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "رحلتي بدأت هنا، على هذا الملعب الترابي، من هنا بدأت مشواري الطويل من التضحيات والالتزام، إلى أن وصل بي الأمر لارتداء قمصان فرق عظيمة واللعب في ملاعب عظيمة".

كما أضاف لاعب الأزوري المعتزل: "لقد حققت الكثير من النجاحات، ولكني لا أنسى أبدًا أول ملعب كرة قدم لي، لقد عدت بثروة من الخبرات لأحول أحلام النادي الصغيرة إلى حقيقة".

وتابع لاعب فريق الذئاب السابق حديثه وقال: "هذا الأمر سيكون بمثابة تحدٍ جديد بالنسبة لي، والشكر للقيم التي تعلمتها من عائلتي وأصدقائي، أنا واثق من اكتمال رحلتي بالنجاح مع هذا الفريق، إنها رحلة جديدة تبدأ من هنا".