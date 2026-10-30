خطيئة عشاق ميسي: يورو واحد للمجد.. كيف يغير رونالدو قواعد اللعبة كلما خسر السباق؟

في عالم المناظرات الكبرى، ثمة مغالطة منطقية شهيرة تعرف باسم تحريك عارضة المرمى، وتعني أن يضع أحد الأطراف شرطًا حاسمًا للفوز، فإذا نجح خصمه في تحقيق هذا الشرط، سارع الأول إلى تغيير القواعد ووضع شرط جديد حتى لا يعترف بالهزيمة.

وعلى مدار أكثر من 15 عامًا من الصراع التاريخي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، تحولت هذه المغالطة من مصطلح فلسفي إلى منهج رسمي يدير به النجم البرتغالي سرديته الإعلامية كلما مالت الكفة نحو غريمه الأرجنتيني.

المشهد الأخير في هذه المسرحية الطويلة تجسد في خروج رونالدو للاحتفاء بتتويجه الرمزي بلقب الأفضل في تاريخ الكرة الذهبية عن موسم 2008، موجهًا رسالة عاطفية يؤكد فيها أن كرة القدم ملك للجماهير.

للوهلة الأولى يبدو المشهد احتفالًا بريئًا، لكن التدقيق في التفاصيل يكشف حجم التناقض الفج في خطاب لاعب لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة عن الهجوم على الجائزة ذاتها، فتارة يعلن في مطلع 2024 أنها تفقد مصداقيتها، وتارة يصفها في عام 2025 بأنها جائزة خيالية لا تعني له شيئًا.

السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هنا يدور حول السر الذي أعاد لمجلة فرانس فوتبول مصداقيتها المفقودة بين ليلة وضحاها في نظر مهاجم النصر.

الإجابة تكمن في طبيعة الاستفتاء نفسه، فنحن لم نكن أمام تقييم فني لخبراء اللعبة، ولا حتى أمام تصويت جماهيري نزيه يمنح كل مشجع صوتًا واحدًا، بل أمام عملية تجارية بحتة اشترطت دفع يورو واحد مقابل كل صوت مع فتح الباب على مصراعيه لتكرار التصويت بلا سقف، وهو ما استغله أكثر من 5009 مشاركًا صوتوا مرات متعددة لحسم السباق ماليًا ورقميًا.

رونالدو المكرر!

المفارقة الساخرة أن رونالدو بنى مسيرته على تنصيب نفسه حكمًا وحيدًا يحدد معايير العظمة الكروية ثم ينقلب عليها متى شاء.

في خريف عام 2015، حينما كان يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بأربعة ألقاب مقابل ثلاثة، خرج ليؤكد أن الحذاء الذهبي هو الجائزة الأسمى والأفضل لأنه يعتمد على الأهداف النقية ولا يخضع لتصويت أحد، وما إن قلب ميسي الطاولة ووصل إلى حذائه الذهبي السادس مبتعدًا في الصدارة، حتى اختفى هذا المعيار تمامًا من قاموس النجم البرتغالي وأصبح التصويت اليوم أمرًا جميلًا.

تكرر السيناريو ذاته في ملف الكرة الذهبية الرسمية، فالرجل الذي أعلن صراحة عام 2019 أن هاجسه الأكبر هو اعتزال كرة القدم وفي خزانته كرات ذهبية أكثر من ميسي، عاد ليتبرأ من الجائزة برمتها ويشكك في نزاهتها بمجرد أن وسع الأرجنتيني الفارق إلى ثماني كرات مقابل خمس.

أما التحول الأكثر درامية فكان في معيار البطولات الدولية مع المنتخبات، فلسنوات طويلة عقب تتويج البرتغال بلقب أمم أوروبا 2016، رُسخت فكرة مفادها أن الأسطورة الحقيقية لا تكتمل إلا بلقب دولي مع الوطن، وظلت هذه الحجة السلاح الأشهر في وجه ميسي.

وحين كسر قائد الأرجنتين كل الحواجز وحصد كوبا أمريكا ثم توج بكأس العالم 2022 وكرر لقب الكوبا، تحركت عارضة المرمى فورًا، فتحول الفوز مع الأرجنتين إلى أمر عادي ومتوقع بحكم التاريخ، بل وصل الأمر برونالدو في أواخر عام 2025 إلى إنكار كون المونديال حلمًا له من الأساس، معتبرًا أن بطولة تقام في ست أو سبع مباريات لا يجوز أن تحدد هوية الأفضل في التاريخ.

بيت القصيد

الخطأ الأكبر الذي قد يقع فيه جمهور كرة القدم ومناصرو ميسي هو الانسياق خلف هذه المعايير المتحركة أو التعامل مع استفتاءات الدفع الإلكتروني باعتبارها ساحات حقيقية للمقارنة.

فالجائزة التي تُحسم بقدرة فئات بعينها على الدفع مرارًا وتكرارًا يصل إلى أن 44 منهم صوتوا لعدد مرات ما بين عشر و26 مرة لا تقيس عظمة اللاعبين في الميدان، بل تقيس حجم الهوس الرقمي والقدرة الشرائية لمن يملك وقتًا وفائضًا ماليًا لإنفاقه في معارك افتراضية لا تسمن ولا تغني من جوع.

مرة جديدة لا نتهم رونالدو بشيء هنا، نحن فقط نسلط الضوء على حقائق واضحة، ونتحدث بلغة رقمية بحتة لطالما عشقها البرتغالي.

تاريخ كرة القدم كُتب بالفعل فوق العشب الأخضر، ووثقته البطولات الكبرى والأرقام الفردية والجماعية التي لم تحتج يومًا إلى بطاقات ائتمان لتأكيد شرعيتها.

ومهما حاول رونالدو تحريك عارضة المرمى بعد صافرة النهاية، أو البحث عن انتصارات موازية في صناديق الاقتراع المدفوعة، فإن الحقائق الكروية تظل عصية على الشراء بيورو واحد لكل صوت.