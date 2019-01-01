خطوة واحدة تفصل تريزيجيه عن أستون فيلا.. والكشف عن قيمة الصفقة

تقارير تقرب تريزيجيه من أستون فيلا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أخر تطورات مفاوضات أستون فيلا الإنجليزي لضم المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب تريزيجيه من الدوري الإنجليزي بعد مفاوضات قوية من جانب الفريق العائد إلى البريميرليج بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "فرانس فوتبول"، أن اللاعب على بعد خطوة واحدة فقط من الإعلان الرسمي بالانضمام لأستون فيلا ليزامل المصري الأخر أحمد المحمدي.

وأشارت الصحيفة أن من الممكن ارتفاع قيمة تعاقد أستون فيلا مع تريزيجيه إلى 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت.

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وعلى الرغم من خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية مبكرًا إلى أن أستون فيلا يصر على ضم اللاعب الذي سيكون إضافة قوية من وجهة نظرهم في الموسم الجديد.